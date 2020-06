चीननंतर पाकला खुमखुमी; जवान हुतात्मा

श्रीनगर: चीननंतर पाकिस्तानला खुमखुमी आली असून, त्यांनी पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले. पाकिस्तानने आज (सोमवार) पहाटे केलेल्या गोळीबारात जवान हुतात्मा झाला आहे.

भारताच्या कारवाईनंतर पाकचे सैनिक सुटले पळत...

एएनआयने दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मू-काश्मीरमधील कृष्णा घाटी आणि नौशेरा सेक्टरमध्ये गोळीबार करण्यात आला आहे. कृष्णा घाटीत पहाटे साडे तीन वाजता तर नौशेरा सेक्टरमध्ये पहाटे साडे पाच वाजण्याच्या सुमारास पाकिस्तानी सैन्यांकडून गोळीबार करण्यात आला. आपल्या जवानांनीही त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले. यावेळी झालेल्या चकमकीमध्ये जवान हुतात्मा झाला आहे.

One Indian Army jawan has lost his life in the ceasefire violation by Pakistan Army in the Nowshera sector (J&K) along the Line of Control (LoC). pic.twitter.com/c5LzirX1Wc

— ANI (@ANI) June 22, 2020