ऑनलाइन Grocery खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, काय बदलणार?

आजकाल घरबसल्या किराणा सामान मागवणं अगदी सोपं झालं आहे. पीठ, डाळ, तेल, दूध, बिस्किटं असो किंवा इतर पॅकेज्ड फूड... मोबाईलवर दोन-चार क्लिक केले की काही मिनिटांत सामान दारात येतं. पण ऑनलाइन Grocery मागवताना एक गोष्ट मात्र ग्राहकांच्या लक्षात येत नाही आणि ती म्हणजे उत्पादनाची Best Before किंवा Use By Date..दुकानात जाऊन सामान घेताना आपण पॅकेट हातात घेऊन त्यावरची तारीख सहज तपासतो. तारीख जवळ आली असेल तर दुसरं पॅकेट घेण्याचा पर्यायही असतो. पण ऑनलाइन खरेदी करताना हीच गोष्ट थोडी अवघड होते. प्रोडक्टचा फोटो, किंमत, ऑफर आणि इतर माहिती दिसते; मात्र पॅकेटवर छापलेली महत्त्वाची तारीख अनेकदा स्पष्टपणे दिसत नाही. त्यामुळे सामान घरी आल्यानंतरच त्याची मुदत जवळ आल्याचं कळतं..Food Label Dates: गोंधळ संपला! 'Best Before' संपलं म्हणजे अन्न खराब झालं का? FSSAI ने सांगितला पॅकेटवरील तारखांचा खरा अर्थ.याच पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन Grocery आणि Quick Commerce प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या तारखांबाबत ग्राहकांना अधिक स्पष्ट माहिती मिळावी, यासाठी सरकारकडून पावलं उचलली जात आहेत. त्यानुसार प्रॉडक्टवर Best Before किंवा Use By Date लिहिणं बंधनकारक असणार आहे. सामान ऑर्डर करण्यापूर्वीच ग्राहकाला त्याची वापरण्याची मुदत समजावी, हा या मागचा उद्देश आहे..या मुद्द्यावर ग्राहक संघटना LocalCircles ने केलेल्या सर्वेक्षणातूनही ऑनलाइन खरेदीतील ही अडचण समोर आली. जून २०२६ मध्ये आठ मोठ्या ऑनलाइन Grocery प्लॅटफॉर्मची पाहणी करण्यात आली. त्यापैकी पाच प्लॅटफॉर्मवर Best Before Date संदर्भातील माहितीमध्ये त्रुटी आढळल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. FSSAI च्या नियमांनुसार ऑनलाइन विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांसाठी किमान ३० टक्के Shelf Life किंवा ४५ दिवसांची उरलेली मुदत याबाबत माहिती देण्याची तरतूद आहे..Blinkit-Zepto वरून सामान मागवलं... पण मॅन्युफॅक्चरिंग डेटच गायब! आता काय करायचं? तुकाराम मुंढेंनी सांगितला उपाय.ग्राहकांनी Best Before आणि Use By/Expiry या दोन्ही गोष्टी एकच समजू नयेत. Best Before म्हणजे त्या कालावधीपर्यंत उत्पादनाची गुणवत्ता चांगली राहण्याची अपेक्षा असते. तर Use By किंवा Expiry ही उत्पादन वापरण्याच्या निर्धारित मुदतीशी संबंधित असते. त्यामुळे पुढच्या वेळी ऑनलाइन किराणा मागवताना फक्त किंमत, ऑफर किंवा डिस्काउंट बरोबरच उत्पादनाची तारीख आणि उरलेली Shelf Life तपासणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.