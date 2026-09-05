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ऑनलाइन Grocery खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, काय बदलणार?

Online Grocery Shopping : Grocery मागवताना एक गोष्ट मात्र ग्राहकांच्या लक्षात येत नाही आणि ती म्हणजे उत्पादनाची Best Before किंवा Use By Date.
FSSAI Guidelines

FSSAI Guidelines

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

आजकाल घरबसल्या किराणा सामान मागवणं अगदी सोपं झालं आहे. पीठ, डाळ, तेल, दूध, बिस्किटं असो किंवा इतर पॅकेज्ड फूड... मोबाईलवर दोन-चार क्लिक केले की काही मिनिटांत सामान दारात येतं. पण ऑनलाइन Grocery मागवताना एक गोष्ट मात्र ग्राहकांच्या लक्षात येत नाही आणि ती म्हणजे उत्पादनाची Best Before किंवा Use By Date.

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