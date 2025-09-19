देश

पाकिस्तानातील दहशतवादी ठिकाणांवर रात्री दीडलाच का केला हल्ला? CDS चौहानांचा 'ऑपरेशन सिंदूर'वर मोठा खुलासा; म्हणाले, 'पहिली अजान...'

Why Operation Sindoor was launched at Midnight : ऑपरेशन सिंदूर : भारतीय सैन्याने मध्यरात्री केलेल्या कारवाईचे गुपित समोर
बाळकृष्ण मधाळे
रांची (झारखंड) : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा (Pahalgam Terror Attack) बदला घेण्यासाठी भारतीय सैन्याने ७ मे २०२५ च्या मध्यरात्री पाकिस्तानातील दहशतवादी ठिकाणांवर मोठा हल्ला केला. यावेळी ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor Strike) राबवण्यात आले. परंतु, हा हल्ला अगदी रात्री १:०० ते १:३० वाजता का करण्यात आला? याबाबत सीडीएस अनिल चौहान यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

