पाकिस्तानातील दहशतवादी ठिकाणांवर रात्री दीडलाच का केला हल्ला? CDS चौहानांचा 'ऑपरेशन सिंदूर'वर मोठा खुलासा; म्हणाले, 'पहिली अजान...'

रांची (झारखंड) : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा (Pahalgam Terror Attack) बदला घेण्यासाठी भारतीय सैन्याने ७ मे २०२५ च्या मध्यरात्री पाकिस्तानातील दहशतवादी ठिकाणांवर मोठा हल्ला केला. यावेळी ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor Strike) राबवण्यात आले. परंतु, हा हल्ला अगदी रात्री १:०० ते १:३० वाजता का करण्यात आला? याबाबत सीडीएस अनिल चौहान यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे..मध्यरात्री हल्ला करण्याची दोन कारणेरांची येथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना चौहान (CDS Anil Chauhan) यांनी सांगितले, पहिले कारण म्हणजे मध्यरात्रीच्या सुमारास अंधार सर्वाधिक गडद असतो. त्या वेळेस उपग्रह प्रतिमा (फोटो) मिळवणे व पुरावे गोळा करणे सर्वात अवघड असते. तरीसुद्धा भारतीय सैन्याने आत्मविश्वासाने हल्ला केला, कारण भारताकडे अशा कठीण परिस्थितीतही उपग्रह प्रतिमा टिपण्याची क्षमता आहे..Yasin Malik : दहशतवादी यासिन मलिकचा मोठा दावा! म्हणाला, 'हाफिज सईदला भेटल्यानंतर मनमोहन सिंग यांनी...'; वाजपेयी, सोनिया गांधींचंही घेतलं नाव.दुसरे कारण म्हणजे, भारतीय सैन्याला पाकिस्तानी नागरिकांची जीवितहानी टाळायची होती. साधारणपणे पहाटे ५:३० ते ६ वाजता हल्ला करण्यासाठी योग्य वेळ मानली जाते. पण, त्याच वेळी पहिली अजान (प्रार्थना) सुरू होत असल्याने बहावलपूर आणि मुरीदकेसारख्या ठिकाणी मोठी गर्दी होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे नागरिक धोक्यात येऊ नयेत, म्हणून हल्ल्याची वेळ मध्यरात्री १:०० ते १:३० अशी ठरवण्यात आली, असं त्यांनी स्पष्ट केलं..भारताचा शत्रूंना कडक इशारा'ऑपरेशन सिंदूर'मुळे भारतीय सैन्याने केवळ पहलगाम हल्ल्याचा बदला घेतला नाही, तर पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांना ठोस इशारा दिला. भारताने स्पष्ट केले, की देशाविरुद्ध कोणताही हल्ला सहन केला जाणार नाही आणि गरज पडल्यास शत्रूच्या भूमीत घुसूनही प्रत्युत्तर दिले जाईल..