पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र यांचं निधन, 2014ला मोदींनी वाराणसीतून लढावं यासाठी बजावलेली महत्त्वाची भूमिका

प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र यांचं निधन झालं. गुरुवारी पहाटे साडे चार वाजण्याच्या सुमारास त्यांची प्राणज्योत मालवली. वयाच्या ९१ व्या वर्षी त्यांनी मिर्झापूरमध्ये रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. छन्नूलाल मिश्र यांच्यावर काशीमध्ये अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. त्यांचे पार्थिव बनारसला नेण्याची तयारी केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांचं खास कनेक्शन होतं. २०१४च्या निवडणुकीत वाराणसीत छन्नूलाल मिश्र हे मोदींचे प्रस्तावक होते..पंडित छन्नूलाल यांची बुधवारी रात्री प्रकृती अचानक बिघडली. वयोमानानुसार अलिकडच्या काळात त्यांना अनेकदा प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. बुधवारी रात्री उशिरा त्यांना तातडीनं रुग्णालयात नेलं. मात्र उपचार सुरू असताना गुरुवारी पहाटे साडे चार वाजण्याच्या सुमारास डॉक्टरांनी पंडित छन्नूलाल मिश्र यांचं निधन झाल्याचं सांगितलं..अमेरिकेवर 3,28,08,69,55,00,00,000 रुपयांचं कर्ज, शटडाऊन सुरू; कर्मचारी कपातीचं संकट.पंडित छन्नूलाल मिश्र यांचा मुलगा तबला वादक पंडित रामकुमार मिश्र दिल्लीहून बनारसला रवाना झाले आहेत. तर त्यांची मुलगी डॉक्टर नम्रता मिश्र पार्थिव घेऊन बनारसला पोहोचेल. आजमगढमध्ये जन्मलेले पंडित छन्नूलाल मिश्र हे बनारस घराना आणि किराना घरानाचे प्रमुख प्रतिनिधी होते. २००० मध्ये त्यांना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिळाला. तर २०१० मध्ये पद्मभूषण आणि २०२० मध्ये पद्मविभूषण पुरस्काराने गौरवण्यात आलं होतं..मोदींचे प्रस्तावक२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसीतून लोकसभा निवडणूक लढले त्यावेळी त्यांचे प्रस्तावक पंडित छन्नूलाल मिश्र होते. प्रस्तावक हा त्याच मतदारसंघातला असतो आणि निवडणुकीत प्रस्तावकाची भूमिका महत्त्वाची असते. हाच आमचा उमेदवार आहे आणि या मतदारसंघातून निवडणूक लढणार असल्याचं प्रस्तावक निवडणूक आयोगाच्या रिटर्निंग ऑफिसरसमोर सांगतात.