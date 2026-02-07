Pakistan Bomb Attack : पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादच्या शिया मशिदीत नमाजवेळी आत्मघाती हल्ला; ७० जणांचा मृत्यू, १७० हून अधिक जखमी

Pakistan Terror Attack Today : पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये काल(ता.०६) शुक्रवारी शिया मशिदीत आत्मघाती बॉम्बहल्ला झाला. या भीषण हल्ल्यात किमान ७० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून १७० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. दुपारी जुम्म्याच्या नमाजसाठी सुमारे ७०० पाकिस्तानी मुस्लिम मशिदीच्या परिसरात जमलेले असताना हा स्फोट झाला..इस्लामाबाद जिल्हा प्रशासनाने शहरातील तीन रुग्णालयांमध्ये तातडीची परिस्थिती (इमर्जन्सी) लागू केल्याची माहिती दिली आहे. जखमींच्या उपचारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सहाय्यक आयुक्तांना विविध रुग्णालयांमध्ये तैनात करण्यात आले आहे. स्फोटानंतर सुरक्षादलांनी घटनेचे ठिकाण पूर्णपणे सील केले आहे. पोलिसांसह रेस्क्यू 1122 चे जवान तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले असून बचावकार्य सुरू आहे. मलबा हटवून अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यात येत आहे..पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी या स्फोटाचा तीव्र निषेध करत मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी गृहमंत्री मोहसिन नकवी यांना घटनेची सखोल चौकशी करून तपास करण्याचे आदेश दिले. या हल्ल्यास जबाबदार असणाऱ्यांना कठोर शिक्षा दिली जाईल, असेही शरीफ यांनी स्पष्ट केले..पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनीही या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. निर्दोष नागरिकांवर हल्ला करणे हे मानवतेविरोधातील गंभीर गुन्हा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच जखमींच्या लवकर बरे होण्यासाठी त्यांनी प्रार्थना केली आहे..या स्फोटात मशिद इमारतही मोठ्या प्रमाणात नुकसानग्रस्त झाली आहे. समोर आलेल्या व्हिडीओ फुटेजनुसार, स्फोटामुळे प्रवेशद्वाराचे मोठे नुकसान झाले असून गेट व आसपासच्या इमारतींचा भाग रस्त्यावर पसरला आहे..पाकिस्तानची टरकली! इतर देशांकडे मदतीसाठी पळापळ, India vs Pakistan लढतीवर बहिष्कार टाकल्यानंतरची Inside Story.दरम्यान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने इस्लामाबादमधील शिया इमामबाडा कसर-ए-खदीजतुल कुबरा येथे झालेल्या स्फोटाची जबाबदारी नाकारली आहे. यासंदर्भात टीटीपीने लेखी निवेदनही जारी केले आहे. मात्र, पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणांनी या हल्ल्यामागे टीटीपी किंवा इस्लामिक स्टेटसह इतर दहशतवादी संघटनांचा हात असण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. इस्लामाबाद पोलिस फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या मदतीने स्फोटकांच्या प्रकाराचा तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.