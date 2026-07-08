Arabian Sea Plane Missing : पाकीस्तान हद्दीत अरबी समुद्रावरून जाणारे मालवाहू विमान अचानक बेपत्ता; पाच कर्मचारी विमानात, १२ तासांपासून शोध

Pakistan Aviation News : शारजाहहून कराचीकडे येत असलेले पाकिस्तानच्या K2 एअरवेजचे बोईंग ७३७-४०० मालवाहू विमान मंगळवारी रात्री अरबी समुद्रावर बेपत्ता झाले. विमानात पाच कर्मचारी (क्रू मेंबर्स) असून, त्याचा शोध घेण्यासाठी पाकिस्तानच्या यंत्रणांनी शोध आणि बचाव मोहीम सुरू केली आहे..कराचीपासून सुमारे 300 किलोमीटर पश्चिमेला, पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीत प्रवेश करण्यापूर्वी विमानाचा रडार आणि ट्रॅकिंग प्रणालीशी संपर्क तुटला. उड्डाणादरम्यान वैमानिकाने तांत्रिक बिघाड झाल्याची माहिती देत प्रादेशिक नियंत्रण केंद्राकडे मदत मागितली होती..पाकिस्तान विमानतळ प्राधिकरणाने (PAA) सांगितले की, रात्री ९ वाजून १८ मिनीटांनी कराची एरिया कंट्रोल सेंटर (ACC) च्या देखरेखीखाली असताना विमानाच्या ट्रॅकिंग उपकरणात बिघाड झाल्याची माहिती वैमानिकांनी दिली. मात्र, अवघ्या तीन मिनिटांनी म्हणजे ९ वाजून २१ मिनीटांनी तांत्रिक प्रणालीवर विमान अतिशय वेगाने खाली येत असल्याचे आणि अचानक दिशा बदलत असल्याचे दिसून आले. यानंतर कराचीच्या पश्चिमेला सुमारे २८७ किलोमीटर अंतरावर विमानाशी रडार आणि रेडिओद्वारे होणारा सर्व संपर्क तुटला..प्राथमिक माहितीनुसार, उड्डाणानंतर काही वेळातच विमानाच्या ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टिम (GNSS) मध्ये बिघाड झाल्याने त्याचे अचूक ट्रॅकिंग करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.जागतिक फ्लाइट ट्रॅकिंग पोर्टल FlightRadar ने दिलेल्या माहितीनुसार, विमानाने प्रथम उंची गमावली, त्यानंतर पुन्हा काही प्रमाणात उंची मिळवली आणि त्यानंतर दुसऱ्यांदा अत्यंत वेगाने खाली येण्यास सुरुवात केली. विमानाचा शेवटचा सिग्नल समुद्रसपाटीपासून सुमारे १ हजार १०० फूट उंचीवर नोंदवण्यात आला असून, त्या वेळी त्याचा खाली उतरण्याचा वेग प्रतिमिनिट २२ हजार ४०० फूट इतका होता.दरम्यान, K2 एअरवेजने तपास यंत्रणांशी पूर्ण सहकार्य करत असल्याचे सांगितले असून, विमानातील पाचही कर्मचाऱ्यांचा सुरक्षित शोध लागेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे..Pakistan Test Captain: शान मसूदची कर्णधारपदावरून हकालपट्टी; वेस्ट इंडिज-इंग्लंड दौऱ्यासाठी बाबर आझमकडे पुन्हा धुरा.पाकिस्तानच्या विमान सुरक्षेवर पुन्हा प्रश्नचिन्हया घटनेमुळे पाकिस्तानमधील विमान सुरक्षेच्या नोंदी पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. मे २०२० मध्ये पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सचे प्रवासी विमान कराची विमानतळाजवळील निवासी भागात कोसळले होते. या अपघातात विमानातील ९८ पैकी बहुतांश प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतरच्या सरकारी चौकशीत वैमानिक, सहवैमानिक आणि हवाई वाहतूक नियंत्रण यंत्रणेच्या गंभीर निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.