PoK Election Violence : पीओके विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात हिंसाचार; गोळीबाराचा थरारक व्हिडिओसमोर, ५ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

Pakistan Occupied Kashmir Elections : पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीर (पीओके) येथे विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सोमवारी (२७ जुलै) मतदान पार पडले. मात्र, मतदानादरम्यान अनेक ठिकाणी हिंसाचार, मतदान प्रक्रियेत गैरव्यवहाराचे आरोप आणि राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष झाल्याने निवडणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..सूत्रांच्या माहितीनुसार, रावळकोट येथे पाकिस्तान रेंजर्सच्या गोळीबारात पाच जणांचा मृत्यू झाला, तर ३५ जण जखमी झाले. या घटनेनंतर मोठ्या संख्येने नागरिकांनी मतदानावर बहिष्कार टाकल्याचे सांगितले जात आहे. या निवडणुकीत सुमारे ३८ लाख मतदार मतदानासाठी पात्र आहेत. पीओकेच्या विधानसभेसाठी प्रथमच तीन टप्प्यांत मतदान घेतले जात आहे. अलीकडील आंदोलन आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत मतदान पार पडले..मतपेटी जाळल्याचा आरोपभींबर जिल्ह्यातील एका मतदान केंद्रावर दोन राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर मतपेटी पळवून नेऊन तिला आग लावण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेत मतपत्रिका जळाल्याचे वृत्त असून, संबंधित मतदान केंद्रावर फेरमतदान घ्यायचे की नाही, याचा निर्णय चौकशीनंतर घेतला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..कोटलीत पीपीपी कार्यकर्त्याचा मृत्यूकोटली जिल्ह्यातील नकयाल भागात झालेल्या संघर्षात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी)चा कार्यकर्ता मुख्तार युनूस याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणासाठी पीपीपीने राजकीय विरोधकांना जबाबदार धरत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. तसेच मीरपूर मतदारसंघात मतमोजणी प्रक्रियेत सशस्त्र व्यक्तींनी हस्तक्षेप केल्याचाही आरोप पक्षाने केला आहे..जेएएसीकडून सुरक्षा दलांवर आरोपजम्मू-काश्मीर जॉइंट अवामी अॅक्शन कमिटी (जेएएसी)ने रावळकोट येथे सुरक्षा दलांनी नागरिकांवर गोळीबार केल्याचा आरोप केला आहे. प्रशासनाशी झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर जेएएसीने 'मुजफ्फराबाद चलो' मोर्चाचे आवाहन केले होते. अशा परिस्थितीत निवडणूक घेणे योग्य आहे का, असा सवालही संघटनेने उपस्थित केला आहे..Pakistan Attack: स्फोटकांनी भरलेली गाडी धडकली अन्...; पाकिस्तानात भीषण आत्मघाती हल्ला! १२ सैनिकांसह १५ जणांचा मृत्यू.दरम्यान, भारताने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हा संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग असून, त्यातील काही भागावर पाकिस्तानने बेकायदेशीर कब्जा केला आहे. तसेच पीओकेतील आंदोलन हे तेथील नागरिकांवरील दीर्घकाळ चालत आलेल्या शोषण आणि दडपशाहीचे परिणाम असल्याचे भारताने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.