Parliament canteen: संसदेच्या कँटीनमध्ये किती रुपयांना मिळतं जेवण? विविध पदार्थांचे दर काय? व्हेज-नॉनव्हेज थाळ्यांच्याही किंमती वाढल्या

Lok Sabha canteen menu rates: संसदेच्या कँटीनमध्ये खासदारांना किती रुपयांत जेवण मिळते, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात असतो. संसदेची कँटीन बऱ्याच काळापासून तिथल्या अत्यंत स्वस्त दरांसाठी प्रसिद्ध होती. येथे खासदार आणि कर्मचाऱ्यांना बाजारापेक्षा खूपच कमी दरात जेवण मिळत असे. मात्र आता जुने दिवस राहिले नाहीत. संसदेच्या कँटीनमधील पदार्थांचे दर वाढले आहेत..संसदेच्या कँटीनमध्ये पूर्वी येथे मटन बिर्याणी अवघ्या ६५ रुपयांत, तर उकडलेल्या भाज्या फक्त १२ रुपयांत उपलब्ध असायच्या. हे सर्व सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीमुळे शक्य होत होते. मात्र, आता ही व्यवस्था पूर्णपणे बदलली आहे. सरकारने कँटीनमधील सबसिडी पूर्णपणे बंद केली असून जेवणाचे दर आता बाजाराच्या किमतींच्या बरोबरीने केले आहेत..व्हजे-नॉनव्हेज थाळ्यांचे दर काय?सबसिडी हटवल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाच्या वतीने कँटीनचे नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत. नव्या दरपत्रकानुसार, आता एका रोटीसाठी ३ रुपये मोजावे लागतील. शाकाहारी लंच बुफेचा दर आता थेट ५०० रुपये करण्यात आला आहे, तर मांसाहारी लंच बुफेसाठी ७०० रुपये खर्च करावे लागतील. याशिवाय, पूर्वी अतिशय स्वस्त मिळणाऱ्या मटन बिर्याणीची किंमत आता १५० रुपये झाली असून, चिकन बिर्याणी १०० रुपयांना मिळणार आहे..Mumbai News: आरामदायी गाड्यांवर महापालिकेची उधळपट्टी! पदाधिकाऱ्यांवरील २ कोटी १६ लाखांचा खर्च वाया, नव्या गाड्या सहा महिन्यांत आवडेनाशा .इतर खाद्यपदार्थांच्या किमती किती?कँटीनमध्ये मिळणाऱ्या इतर पदार्थांमध्ये चिकन करी ७५ रुपये, वेज थाळी १०० रुपये, मटर पनीर ६० रुपये, मसाला डोसा ५० रुपये, दही भात ४० रुपये, अंडा करी ३० रुपये, प्लेन ऑम्लेट २० रुपये आणि कढी पकोडा ३ रुपयांना मिळतो.सबसिडी का बंद करण्यात आली?सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून संसदेच्या कँटीनमधील सबसिडी बंद करण्याचा प्रयत्न करत होते. २०१६ पासूनच यावर विविध स्तरांवर चर्चा सुरू होती, परंतु प्रत्येक वेळी या निर्णयाची पूर्ण अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. अखेर हा सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी आणि करदात्यांच्या पैशांची बचत करण्यासाठी ही सबसिडी पूर्णपणे बंद करण्यात आली..Kasari Balumama Palakhi : कासारीत श्री संत बाळूमामा पालखीची भव्य मिरवणूक; तीन दिवस धार्मिक कार्यक्रम, महाप्रसाद व महाआरती.वार्षिक ८ कोटी रुपयांची बचतसबसिडी बंद झाल्यामुळे लोकसभा सचिवालयाला दरवर्षी सुमारे ८ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची थेट बचत होणार असल्याचा अंदाज आहे. यापूर्वी संसदेच्या कँटीनमधील जेवणावर वार्षिक साधारण १३ कोटी रुपये खर्च होत असत, हा पैसा जनतेच्या करांमधून दिला जात होता. आता हा खर्च कमी झाल्याने सरकारी तिजोरीवरील ताण कमी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.