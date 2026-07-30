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Parliament canteen: संसदेच्या कँटीनमध्ये किती रुपयांना मिळतं जेवण? विविध पदार्थांचे दर काय? व्हेज-नॉनव्हेज थाळ्यांच्याही किंमती वाढल्या

Parliament Canteen Subsidy Scrapped: संसदेच्या कँटीनमध्ये पूर्वी मटन बिर्याणी अवघ्या ६५ रुपयांत, तर उकडलेल्या भाज्या फक्त १२ रुपयांत उपलब्ध असायच्या. हे सर्व सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीमुळे शक्य होत होते.
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AI Generated Image

esakal

संतोष कानडे
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Lok Sabha canteen menu rates: संसदेच्या कँटीनमध्ये खासदारांना किती रुपयांत जेवण मिळते, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात असतो. संसदेची कँटीन बऱ्याच काळापासून तिथल्या अत्यंत स्वस्त दरांसाठी प्रसिद्ध होती. येथे खासदार आणि कर्मचाऱ्यांना बाजारापेक्षा खूपच कमी दरात जेवण मिळत असे. मात्र आता जुने दिवस राहिले नाहीत. संसदेच्या कँटीनमधील पदार्थांचे दर वाढले आहेत.

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