PM Modi Statement : नीट पेपरफुटी प्रकरणावर पंतप्रधान मोदी पहिल्यांदाच बोलले, म्हणाले- हे घोर पाप, सरकारने दोषींवर कडक कारवाई केली

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसरा दिवस आज नीट पेपरफुटी प्रकरणावर गाजत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व पक्षाच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण विधान केले. त्यांनी सांगितले की, सरकारने या प्रकरणात त्वरित कारवाई केली आणि दोषींवर कारवाई केली. तसेच पेपर फुटल्यानंतर फेरपरीक्षाही घेण्यात आली. या संपूर्ण घटनेचे वर्णन 'घोर पाप' असे करत, पंतप्रधानांनी यावर भर दिला की, भविष्यात अशा पेपर फुटीच्या घटना घडू नयेत यासाठी सर्व राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे काम केले पाहिजे. .सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीत पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्वांना अटक करण्यात आली आहे आणि आतापर्यंत एकूण १३ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. भविष्यात कोणीही असे कृत्य करण्याचा प्रयत्न करू नये यासाठी दोषींवर कठोरता कठोर कारवाई केली जावी, यावर त्यांनी जोर दिला..Rahul Gandhi : १५२ पेपर लीक, साडेसात कोटी विद्यार्थ्यांना मनस्ताप तरी एकही दोषी नाही, तरुणांनाच शिक्षा; राहुल गांधींचा PM मोदींवर घणाघात.देशभरातील विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये NEET पेपर फुटीबाबत मोठ्या प्रमाणावर संताप व्यक्त होत असताना पंतप्रधानांचे हे विधान आले आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य या परीक्षेवर अवलंबून असल्याने, पेपर फुटल्याची बातमी समोर येताच हा मुद्दा एक मोठा राष्ट्रीय विषय बनला. त्यानंतर, सरकारने तपास यंत्रणांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले, ज्याचा परिणाम म्हणून दोषींना अटक करण्यात आली आणि त्यांच्यावर कारवाई झाली. .संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी असेही नमूद केले की, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित कोणत्याही गोष्टीकडे हलकेपणाने पाहिले जाऊ शकत नाही. भविष्यात पेपर फुटीच्या घटना रोखण्यासाठी परीक्षा प्रणाली अधिक बळकट करण्याचे आवाहन त्यांनी राज्य सरकारांना केले. .दरम्यान, मंगळवारी 'कॉकरोच पार्टी'चे जंतर-मंतर येथील आंदोलन सुरूच राहिले. सोमवारी, पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, पक्षाचे सदस्य संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढत असताना दिल्ली पोलिसांनी कारवाई करून जमावाला पांगवले होते. मात्र, आंदोलक त्याच दिवशी संध्याकाळी पुन्हा जंतर-मंतरवर परतले.आजही आंदोलन सुरुच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.