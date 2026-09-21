Patna Mother Murder : मुलानेच आईला जिवंत जाळलं; पोलिसांना म्हणाला- ‘मी देवाचा अवतार, कलियुग सुरूय, मीच तिला संपवलं'

Patna Mother Murder Case: बिहारची राजधानी पाटण्यातून एक थरकाप घटना समोर आली आहे. एका मुलाने आपल्या ६० वर्षीय आईला जिवंत जाळले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी चिंटू कुमार हा नशेत होता. त्याला अटक करण्यासाठी पोलीस आले असता त्याने पोलिसांवर हल्ला केला. अटकेनंतर आरोपी आपण 'देव' असल्याचा दावा करू लागला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत महिलेची ओळख ६० वर्षीय मंजू देवी अशी पटली आहे, तिचा मुलगा चिंटू कुमार हा रिक्षाचालक असून त्याला अंमली पदार्थांचे व्यसन असल्याचे समजते. नशेत असताना त्याने आपल्या आईला घरातच जिवंत जाळल्याचा आरोप आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, परंतु तोपर्यंत त्या महिलेचा मृत्यू झाला होता..Nagpur POCSO Case: इन्स्टाग्रामवरून ११ वर्षीय मुलीवर धर्मांतरणाचा दबाव; जरीपटकातील घटना; चंद्रपूरच्या तरुणाला अटक .त्यानंतर पोलिसांनी चिंटूला अटक करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांच्या ताब्यात येण्यापूर्वी त्याने अधिकाऱ्यांशी झटापट केली. अटकेनंतरही आरोपीचे वर्तन विचित्र होते; त्याने पोलिसांसमोर आपण 'देव' असल्याचा दावा केला आणि 'कलियुग' सुरू असल्याचे सांगत आपणच आईची हत्या केल्याचे कबूल केले..पोलिसांनी मंजू देवी यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाटण्यातील एनएमसीएच (NMCH) रुग्णालयात पाठवला आहे. आरोपीची कसून चौकशी केली जात असून, हत्येमागील हेतू आणि घटनेचा संपूर्ण घटनाक्रम पोलीस तपासत आहेत. तसेच, घटनेच्या वेळी आरोपीने कोणत्या प्रकारचे अंमली पदार्थ सेवन केले होते, याचाही तपास सुरु आहे. .FAQs१. पाटण्यात आईची हत्या कोणी केल्याचा आरोप आहे?चिंटू कुमार याच्यावर त्याची ६० वर्षीय आई मंजू देवी यांना जिवंत जाळून ठार केल्याचा आरोप आहे.२. मृत महिलेची ओळख काय आहे?मृत महिलेची ओळख ६० वर्षीय मंजू देवी अशी पटली आहे.३. आरोपी चिंटू कुमार काय काम करतो?चिंटू कुमार हा रिक्षाचालक असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. ४. आरोपीने आईची हत्या कशी केली?पोलिसांच्या माहितीनुसार, नशेच्या अवस्थेत चिंटू कुमारने आईला घरात जिवंत जाळल्याचा आरोप आहे. ५. अटकेनंतर आरोपीने काय दावा केला?अटकेनंतर चिंटू कुमारने आपण 'देव' असल्याचा दावा केला आणि 'कलियुग' सुरू असल्याचे सांगितले. ६. मृतदेह कुठे पाठवण्यात आला आहे?मंजू देवी यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाटण्यातील NMCH रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. ७. पोलिसांचा पुढील तपास कशाबाबत सुरू आहे?हत्येमागील हेतू, घटनेचा संपूर्ण घटनाक्रम आणि आरोपीने कोणते अंमली पदार्थ सेवन केले होते, याचा तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.