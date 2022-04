Video: फोनवर बोलताना महिला पडली चक्क मॅनहोलमध्ये, पहा थरारक व्हिडीओ

By

आजकाल मोबाइल वापरताना आपण इतकं गुंग असतो की आपल्या आजुबाजूला काय सुरु आहे, याची अनेकदा आपल्याला कल्पनाही नसते. अनेकदा फोनवर बोलत असताना अपघात झाल्याचे अनेक प्रकार आपण ऐकलेत. पण सध्या बिहारच्या पटना येथील एका महिलेचा मॅनहोलमध्ये पडल्याचा व्हिडीओ सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होतोय. (patna woman falled down in open manhole video goes viral)

या व्हिडिओमध्ये, एक महिला फोनवर बोलत वाहनाच्या मागे चालताना दिसत आहे.वाहन समोर जाते मात्र रस्त्यावरील मॅनहोल झाकले नसल्याने फोनवर बोलत असलेली महीला थेट मॅनहोलमध्ये पडते.सुदैवाने तेथील स्थानिक लोकांनी या महिलेला सुखरूप बाहेर काढले.

'नमामि गंगे' प्रकल्पांशी संबंधित कामांसाठी गेल्या काही महिन्यांत अनेक मॅनहोल्स उघडे असल्याचे स्थानिक लोक म्हणतात. यामुळे अनेक अपघात झाल्याचा आरोप हे लोक करतात. सोशल मीडियावर महिला फोनवर बोलत असल्याने हा अपघात झाल्याचं म्हणताहेत तर उघडे मॅनहोल ठेवणे, कितपत योग्य हा प्रश्नही उद्भवतोय.