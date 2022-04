By

देशात वाढत्या महागाईचा फटका सर्वांनाच बसत आहे.दररोज पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींपासून जीवनावश्यक वस्तूंपर्यंत सर्वच महाग झालंय.सध्या उन्हाळ्यात अत्यंत आवश्यक असलेले लिंबाचे भाव सुद्धा गगनाला भिडले आहेत. या महागाईमुळे सर्वसामान्यांना लिंबू खरेदी करणे कठीण झाले आहे. लिंबाच्या किंमतीवरुन सोशल मीडियावर अनेक विनोदही शेअर केले जात आहेत. लोक मजेदार मीम्स आणि जोक्स शेअर करत आहेत. (people started hanging garlic with chilli to avoid evil ips photo goes viral)

आयपीएस अधिकारी रुपिन शर्मा यांनी ट्विटरवर एक मजेशीर फोटो शेअर केलाय.या फोटोत मिरचीसोबत लिंबूऐवजी लसूण लटकलेले दिसत आहे

हेही वाचा: "दहा वर्षांत देशाला विक्रमी संख्येने डॉक्टर मिळतील" - मोदी

आयपीएस अधिकारी रुपिन शर्मा यांनी शेअर केलेल्या फोटोत मिरचीसोबत लिंबूऐवजी लसूण लटकलेले दिसत आहे. हे चित्र पाहून तुमच्याही मनात एक गोष्ट नक्कीच आली असेल की मिरचीसोबत लिंबू असे टांगले जाते, मग इथे लसूण का दिसतो? याचे कारण म्हणजे लिंबाचे वाढता भाव. वाईट नजरेपासून वाचण्याकरीता एवढा महागडा लिंबू विकत घेणे न परवडणारे आहे.

हेही वाचा: प्रभासने लग्नाविषयी दिली मोठी माहिती; म्हणाला जेव्हा मी लग्न करेन..

आयपीएस अधिकारी यांनी शेअर केलेल्या फोटोसोबत एक मजेशीर कॅप्शनही लिहिले. त्यांनी लिहिले की, वाढत्या महागाईला पाहता लिंबू नसताना लसूणला प्रतिनियुक्तीवर टाकण्यात आले. लसूणने आज पदभार स्वीकारलाय. या पोस्टवर लोक मजेशीर कमेंटही करत आहेत.