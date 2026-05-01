Petrol and Diesel: खिशाला जबरदस्त फटका बसणार! पेट्रोल-डिझेलमध्ये मोठी दरवाढ होणार? केंद्र सरकारने दिले स्पष्ट संकेत

महागाईचा आणखी एक मोठा बॉम्ब तुमच्या खिशावर आदळणार आहे. देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढणार आहेत. सरकारी सूत्रांनी असे संकेत दिले आहेत की, नजीकच्या भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचा अर्थ असा की, गेल्या चार वर्षांपासून स्थिर असलेल्या किमती आता तुमचे बजेट उद्ध्वस्त करण्याच्या तयारीत आहेत..सरकारी सूत्रांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढता तणाव आणि रखडलेल्या शांतता चर्चेमुळे जागतिक तेल बाजारात खळबळ उडाली आहे. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १२६ डॉलरच्या चार वर्षांतील उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. संपूर्ण जगाचे लक्ष आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर केंद्रित झाले आहे..सरकारी तेल कंपन्यांचा तोटा असह्य होत चालला आहे. गेल्या चार वर्षांपासून किरकोळ दर स्थिर ठेवण्यात आले होते, पण आता परिस्थिती बदलली आहे. तेल मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे २० रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर जवळपास १०० रुपयांचा तोटा होत आहे. गेल्या वर्षी ७० डॉलर असलेला कच्च्या तेलाचा भाव आता सरासरी ११४ डॉलरपेक्षा जास्त झाला आहे..यापूर्वी देशात तेलाच्या किमती प्रति लिटर २५ ते २८ रुपयांनी वाढू शकतात असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र, सरकारने हे अहवाल पूर्णपणे फेटाळून लावले. अलीकडेच इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने (IOC) उद्योगाच्या वतीने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा खर्चात प्रचंड वाढ होऊनही पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती एलपीजीच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही..आज, १ मे रोजी, कंपन्यांनी व्यावसायिक एलपीजी, औद्योगिक डिझेल आणि जेट इंधनाच्या किमती वाढवल्या आहेत. आता सर्वसामान्यांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलची पाळी आहे. सध्या दिल्लीत पेट्रोलचा भाव ₹९४.७७ आणि डिझेलचा भाव ₹८७.६७ आहे.