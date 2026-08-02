Petrol Diesel Price India : देशात नव्याने पेट्रोल-डिझेल दर जाहीर; कुठे स्वस्त, महाग? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

Petrol Diesel Rates : देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी आज (2 ऑगस्ट) पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले आहेत. देशातील बहुतांश शहरांमध्ये इंधनाचे दर पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, काही शहरांमध्ये स्थानिक कर (Local Tax) आणि वाहतूक खर्चामुळे (Freight Charges) किरकोळ वाढ किंवा घट झाली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी इंधन भरण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजे दर तपासून घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..कोणत्या शहरांमध्ये दरात बदल?जाहीर झालेल्या दरांनुसार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुरुग्राम, बेंगळुरू, भुवनेश्वर, चंदीगड, जयपूर आणि हैदराबाद येथे पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. तर नोएडा येथे पेट्रोलच्या दरात 23 पैशांची, तर डिझेलच्या दरात 19 पैशांची वाढ झाली आहे.याउलट चेन्नईमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल प्रत्येकी 10 पैशांनी स्वस्त झाले आहे. लखनौमध्ये दोन्ही इंधनाचे दर 30 पैशांनी कमी झाले असून, पटना येथे पेट्रोल 75 पैशांनी तर डिझेल 71 पैशांनी स्वस्त झाले आहे..Petrol-Diesel-LPG Price: जुलै महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी नवे इंधन दर जाहीर! पेट्रोल, डिझेल, CNG आणि LPG आता कितीला?.आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दरदिल्ली : पेट्रोल 102.12, डिझेल 95.20 प्रति लिटरमुंबई : पेट्रोल 111.21, डिझेल 97.83 प्रति लिटरकोलकाता : पेट्रोल 113.51, डिझेल 99.82 प्रति लिटरचेन्नई : पेट्रोल 107.77, डिझेल 99.55 प्रति लिटरगुरुग्राम : पेट्रोल 102.97, डिझेल 95.64 प्रति लिटरनोएडा : पेट्रोल 102.12, डिझेल 95.56 प्रति लिटरबेंगळुरू : पेट्रोल 111.68, डिझेल 99.56 प्रति लिटरभुवनेश्वर : पेट्रोल 108.97, डिझेल 100.68 प्रति लिटरचंदीगड : पेट्रोल 101.54, डिझेल 89.47 प्रति लिटरहैदराबाद : पेट्रोल 115.73, डिझेल 103.82 प्रति लिटरजयपूर : पेट्रोल 113.97, डिझेल 98.96 प्रति लिटरलखनौ : पेट्रोल 101.56, डिझेल 95.06 प्रति लिटरपटना : पेट्रोल 113.92, डिझेल 99.90 प्रति लिटर.सर्वात स्वस्त आणि सर्वात महाग पेट्रोल कुठे?आजच्या दरांनुसार चंदीगडमध्ये सर्वात स्वस्त पेट्रोल उपलब्ध असून त्याची किंमत 101.54 प्रति लिटर आहे. तर हैदराबादमध्ये सर्वात महाग पेट्रोल 115.73 प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. डिझेलच्या बाबतीतही चंदीगडमध्ये सर्वात स्वस्त डिझेल 89.47 प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे. तर हैदराबादमध्ये सर्वात महाग डिझेल 103.82 प्रति लिटर दराने विकले जात आहे..E20 पेट्रोलमुळे दरवाढीचा फटका कमीदरम्यान, केंद्र सरकारने शुक्रवारी E20 पेट्रोल संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असतानाही E20 पेट्रोलच्या वापरामुळे सामान्य नागरिकांवरील इंधन दरवाढीचा परिणाम कमी झाला.मंत्रालयाने सांगितले की, भारतीय बास्केटमधील कच्च्या तेलाची किंमत सुमारे 135 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली होती. अशा परिस्थितीत भारत पूर्णपणे पारंपरिक पेट्रोलवर अवलंबून राहिला असता, तर दिल्लीतील पेट्रोलचा दर सुमारे125 प्रति लिटरपर्यंत पोहोचला असता, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.