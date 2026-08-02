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Petrol Diesel Price India : देशात नव्याने पेट्रोल-डिझेल दर जाहीर; कुठे स्वस्त, महाग? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

Petrol Diesel Price : देशभरातील पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर झाले आहेत. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नईसह प्रमुख शहरांमधील आजचे इंधन दर आणि कुठे पेट्रोल-डिझेल स्वस्त किंवा महाग आहे ते जाणून घ्या.
Petrol Diesel Price India new

Petrol Diesel Price India new

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Petrol Diesel Rates : देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी आज (2 ऑगस्ट) पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले आहेत. देशातील बहुतांश शहरांमध्ये इंधनाचे दर पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, काही शहरांमध्ये स्थानिक कर (Local Tax) आणि वाहतूक खर्चामुळे (Freight Charges) किरकोळ वाढ किंवा घट झाली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी इंधन भरण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजे दर तपासून घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

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