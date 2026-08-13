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Dog Attack Video: पत्नीवर पिटबुलचा हल्ला, वाचवायला गेलेल्या पतीलाही चावा; दीड मिनिटात २६ वेळा चावले, हातासह पायावर सर्जरीची वेळ

Pitbull Attack Video: पंजाबच्या पटियाला इथं घर बघायला गेलेल्या पती पत्नीवर पिटबुल जातीच्या कुत्र्यानं हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. एक ते दीड मिनिटात कुत्र्याने २६ वेळा चावा घेतला. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय.
Pitbull attacks husband and wife in shocking dog attack incident

Patiala Pitbull Attack Video Goes Viral After Couple Is Attacked

Esakal

सूरज यादव
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पंजाबच्या पटियाला इथं एका घरात पाळलेल्या पिटबुल डॉगने पती पत्नीवर अचानक हल्ला केल्याची घटना घडलीय. एक ते दीड मिनिटापर्यंत कुत्र्याने २५ पेक्षा जास्त वेळा पती पत्नीला चावा घेतला. यात महिलेच्या हाताला तर पतीच्या पायाला चावा घेतल्याचं दिसून येतंय. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पंजाबमध्ये घर पाहण्यासाठी गेटवर उभा राहिलेल्या पती-पत्नीवर पिटबुल जातीच्या कुत्र्याने हल्ला केला.

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