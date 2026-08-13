Dog Attack Video: पत्नीवर पिटबुलचा हल्ला, वाचवायला गेलेल्या पतीलाही चावा; दीड मिनिटात २६ वेळा चावले, हातासह पायावर सर्जरीची वेळ

पंजाबच्या पटियाला इथं एका घरात पाळलेल्या पिटबुल डॉगने पती पत्नीवर अचानक हल्ला केल्याची घटना घडलीय. एक ते दीड मिनिटापर्यंत कुत्र्याने २५ पेक्षा जास्त वेळा पती पत्नीला चावा घेतला. यात महिलेच्या हाताला तर पतीच्या पायाला चावा घेतल्याचं दिसून येतंय. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पंजाबमध्ये घर पाहण्यासाठी गेटवर उभा राहिलेल्या पती-पत्नीवर पिटबुल जातीच्या कुत्र्याने हल्ला केला..पिटबुलने सुरुवातीला महिलेवर हल्ला केला. यावेळी महिलेला वाचवण्यासाठी तिचा पती पुढे येतो. तेव्हा कुत्र्यानं पतीवरही हल्ला केला. दरम्यान, घरातून वृद्ध महिला हातात काठी घेऊन कुत्र्याला मारून बाजूला करण्याचा प्रयत्न करते. पण तरीही कुत्र्याकडून हल्ला सुरुच होता. आजूबाजूच्या लोकांनीही प्रयत्न केला मात्र त्यात यश आलं नाही..मोशी दुर्घटनेतील मृताच्या पत्नीनं संपवंल आयुष्य, २ चिमुकल्या मुली महिन्याभरात आई-वडिलांच्या मायेला पोरक्या.पटियालातील घुम्मण नगर परिसरात घर पाहण्यासाठी पती पत्नी गेले होते. तेव्हा घराची बेल वाजवल्यानंतर आतून कुणी आलं नाही पण अचानक एक कुत्रा पळत येतो. कुत्र्याला पाहून महिला स्वत:ला वाचवण्यासाठी पळते. त्यावेळी कुत्र्याने महिलेवर हल्ला केला. कुत्र्याच्या हल्ल्यातून वाचवण्यासाठी पती पुढे येतो. त्याच्यावरही कुत्रा हल्ला करतो. दोघांसोबत आणखी एक व्यक्ती आहे. कुत्रा हल्ला करत असताना ती व्यक्ती हाक मारून आतल्या लोकांना बाहेर यायला सांगते..पीडित अंकित सभरवाल यांनी सांगितलं की, मी पत्नीसोबत घर बघायला जात होतो. मला भाड्यासाठी घर बघायला बोलावलं होतं. आम्ही पोहोचताच गेटची कडी उघडली. तेवढ्यात कुत्र्याने हल्ला केला. मी आणि पत्नी जखमी झालो. सर्जरीनंतर पत्नीवर डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहे. हातावर आणि पायावर शस्त्रक्रिया करावी लागली..प्रत्यक्षदर्शींनी म्हटलं की, दाम्पत्य घर खरेदीच्या उद्देशानं प्रॉपर्टी डीलरसोबत आले होते. त्यावेळी घराचं गेट उघडलं असता आतून पिटबुल बाहेर आला. त्यानं दाम्पत्यावर हल्ला केला. आजुबाजूच्या घरातील लोकही या प्रकारानंतर तिथं आले. त्यांनी कुत्र्याला हटवण्याचा प्रयत्न केला. बराच प्रयत्न केल्यानंतर कुत्रा तिथून गेला पण तोपर्यंत दाम्पत्याला बऱ्याचदा चावा घेतला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.