'लोक वारंवार मतदान करून कंटाळतात, म्हणून वन नेशन वन इलेक्शन गरजेचे'; केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचं महत्त्वाचं विधान

One Nation One Election : केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांनी 'वन नेशन, वन इलेक्शन' ही संकल्पना देशासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, 'लोक वारंवार मतदान करून थकलेले आणि कंटाळलेले दिसतात. निवडणुका एकत्र झाल्यास मतदारांचा सहभाग वाढेल, शासन अधिक परिणामकारक ठरेल आणि खर्चातही मोठी बचत होईल.'.दिल्लीतील एका कार्यक्रमात बोलताना गोयल म्हणाले की, 'विविध राज्यांत वेगवेगळ्या काळात निवडणुका झाल्याने नागरिक आणि प्रशासन या दोघांवरही मोठा ताण येतो. सतत मतदानाला सामोरे जावे लागल्याने लोकांचा उत्साह कमी होतो.'.ते पुढे म्हणाले की, आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यावर प्रशासनिक कामकाज ठप्प होते. आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, ज्या ठिकाणी निवडणुका एकत्र घेतल्या जातात तिथे मतदानाचा टक्का जास्त राहतो. गोयल यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते राज्य स्तरापर्यंत Action Committees स्थापन करण्याचे आवाहन केले. जिल्हा स्तरावरून सुरुवात करून अखिल भारतीय कृती समितीची उभारणी करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.