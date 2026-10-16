PM Kisan 24th Installment : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! लवकरच खात्यात येणार पीएम किसानचे 2,000 रुपये; e-KYC न केल्यास अडकतील पैसे, जाणून घ्या लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan 24th installment date 2026 : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजनेच्या 24 व्या हप्त्याची देशभरातील शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना केंद्र सरकारकडून दरवर्षी 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली (PM Kisan 24th Installment Date Update) जाते. ही रक्कम प्रत्येकी 2 हजार रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. आता पुढील हप्ता कधी मिळणार आणि खात्यात पैसे जमा झाले आहेत की नाही, हे कसे तपासायचे, असे प्रश्न शेतकऱ्यांना पडले आहेत..पीएम किसानचा 24 वा हप्ता कधी मिळणार?पीएम किसान योजनेच्या 24 व्या हप्त्याची तारीख अद्याप केंद्र सरकारकडून अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार रुपये नेमके कोणत्या दिवशी जमा होणार, याबाबत निश्चित माहिती उपलब्ध नाही. हा हप्ता ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या कालावधीत जारी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी अधिकृत घोषणेनंतरच हप्त्याची तारीख स्पष्ट होईल..शेतकऱ्यांनी हप्त्याबाबतच्या ताज्या माहितीसाठी पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी. तसेच, ई-केवायसी पूर्ण आहे का, आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेला आहे का आणि जमिनीच्या नोंदींची पडताळणी झाली आहे का, हे तपासून घ्यावे. यामुळे हप्ता वितरित होताना संभाव्य अडचणी टाळण्यास मदत होऊ शकते..Sindhudurg Farmer Compensation : e-KYC अपूर्ण असल्यास 4 कोटी 41 लाखांची नुकसानभरपाई अडकणार; सिंधुदुर्गातील 'या' 2,212 शेतकऱ्यांना मोठा फटका.पीएम किसान योजनेत वर्षाला किती रुपये मिळतात?केंद्र सरकारने 1 डिसेंबर 2018 पासून पीएम किसान सन्मान निधी योजना लागू केली. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत तीन हप्त्यांमध्ये वितरित केली जाते.पहिला हप्ता : एप्रिल ते जुलैदुसरा हप्ता : ऑगस्ट ते नोव्हेंबरतिसरा हप्ता : डिसेंबर ते मार्चप्रत्येक हप्त्याची रक्कम 2 हजार रुपये असते. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. उपलब्ध माहितीनुसार, 23 व्या हप्त्यांतर्गत 20 जून रोजी 9.44 कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यांत प्रत्येकी 2 हजार रुपये जमा करण्यात आले होते. आता 24 व्या हप्त्याची प्रतीक्षा सुरू आहे..पीएम किसान योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो?पीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी कुटुंबाकडे योजनेच्या नियमांनुसार पात्र असलेली लागवडीयोग्य जमीन असणे आवश्यक आहे. मात्र, जमीनधारक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळतोच असे नाही. सरकारने ठरवलेल्या अपात्रतेच्या निकषांनुसार काही व्यक्तींना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे..Ladki Bahin Yojana October Installment Update : लाडक्या बहिणींना दसऱ्याला मिळणार 1500 रुपये की दिवाळीत 3000 हजार? समोर आली मोठी अपडेट, हप्त्याबद्दल सरकारचा प्लॅन ठरला!.डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील यांसारखे काही व्यावसायिक, संस्थात्मक जमीनधारक, आयकर भरणारे आणि काही विशिष्ट श्रेणींतील सरकारी कर्मचारी व निवृत्तिवेतनधारक यांना नियमानुसार लाभ मिळत नाही. तसेच, दरमहा 10 हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तिवेतन घेणाऱ्या काही निवृत्तिवेतनधारकांनाही अपात्र ठरवले जाते. पात्रता ठरवताना योजनेतील लागू नियम आणि अपवाद विचारात घेतले जातात..पीएम किसानसाठी नोंदणी करताना कोणती कागदपत्रे लागतात?योजनेत नव्याने नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागू शकतात. यामध्ये आधार कार्ड, बँक खात्याची माहिती, जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे, मोबाईल क्रमांक आणि आवश्यकतेनुसार छायाचित्र यांचा समावेश असू शकतो. शेतकरी पीएम किसानच्या अधिकृत पोर्टलवरून, जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरद्वारे किंवा संबंधित कृषी विभागाच्या मदतीने नोंदणी करू शकतात. अर्ज करण्यापूर्वी पात्रतेच्या अटी आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती तपासून घ्यावी..पीएम किसान हप्त्याचे स्टेटस् ऑनलाइन कसे तपासायचे?पीएम किसान योजनेच्या हप्त्याची माहिती मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना बँकेत जाण्याची आवश्यकता नाही. अधिकृत वेबसाइटवरून घरबसल्या नोंदणी आणि पेमेंटची स्थिती तपासता येते.स्टेटस तपासण्याची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे :1. सर्वप्रथम पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या : https://pmkisan.gov.in/2. वेबसाइटवरील ‘Know Your Status’ हा पर्याय निवडा.3. आपला नोंदणी क्रमांक (Registration Number) भरा.4. स्क्रीनवर दिसणारा कॅप्चा कोड प्रविष्ट करा.5. ‘Get OTP’ या पर्यायावर क्लिक करून आवश्यक पडताळणी पूर्ण करा.6. त्यानंतर स्क्रीनवर नोंदणी आणि हप्त्याच्या स्थितीशी संबंधित उपलब्ध माहिती पाहता येईल.नोंदणी क्रमांक माहीत नसल्यास वेबसाइटवरील संबंधित पर्यायाचा वापर करून तो मिळवण्याचा प्रयत्न करा..हप्ता जमा होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काय तपासावे?24 व्या हप्त्याची अधिकृत तारीख जाहीर होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी आपल्या अर्जाची स्थिती तपासणे महत्त्वाचे आहे. ई-केवायसी अपूर्ण असल्यास ती पूर्ण करावी. आधार आणि बँक खात्याशी संबंधित माहिती योग्य आहे का, तसेच जमिनीच्या नोंदींची पडताळणी पूर्ण झाली आहे का, हेही तपासावे.महत्त्वाचे : पीएम किसानच्या 24 व्या हप्त्याची अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नसल्याने सध्या निश्चित तारीख सांगता येत नाही. शेतकऱ्यांनी केवळ अधिकृत वेबसाइट आणि शासनाच्या घोषणांवर विश्वास ठेवावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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