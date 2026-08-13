शेवटच्या दिवशी PM मोदी आणि शहा आले, ४ मिनिटात कामकाज आटोपले; लोकसभा अनिश्चित काळासाठी तहकूब

संसदेचं पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा उपस्थित राहिले. लोकसभेचं कामकाज सुरू होताच ४ मिनिटांनी अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आलं. विरोधक आणि सरकारमध्ये आरोप प्रत्यारोप यामुळे पूर्ण पावसाळी अधिवेशन गदारोळात पार पडलं. .पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेचं कामकाज ११ वाजता सुरू झालं. लोकसभा अध्यक्षांनी आसनावर बसताच वंदे मातरम् साठी उभा राहण्यास सांगितलं. सामान्यपणे अधिवेशन संपताना वंदे मातरम् होण्याआधी अधिवेशनात काय घडलं, कोणती विधेयके मंजूर झाली किती कामकाज झालं याची माहिती अध्यक्ष देतात. त्यानंतर वंदे मातरम् होतं. पण लोकसभेत वंदे मातरम् झाल्यानंतर थेट अनिश्चित काळासाठी तहकूब केल्याची घोषणा करण्यात आली..लोकसभेचं कामकाज तहकूब केलं गेलं असलं तरी राज्यसभेचं कामकाज मात्र सुरू आहे. तिथं राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी त्यांच्या सभेनंतर उत्तराखंडमध्ये गोमुत्र शिंपडून व्यासपीठ पवित्र केल्याच्या प्रकारावरून सरकारला सवाल केला. यावर जेपी नड्डा बोलले. दरम्यान, विरोधकांनी राज्यसभेतही घोषणाबाजी केली..लाडक्या बहिणींना रक्षाबंधनला ३ हजार रुपये, पुन्हा सामाजिक न्याय विभागाकडून निधी वर्ग; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज सातत्यानं तहकूब झाली. प्रश्नोत्तर आणि शून्य प्रहरसुद्धा बहुतांश दिवसात झाले नाही. लोकसभेचं कामकाज फक्त १६ टक्के तर राज्यसभेत ३१ टक्केच झालं. अनेक तासांचं कामकाज गदारोळात वाया गेलं..विरोधकांच्या गदारोळातही सरकारने बहुमताच्या आधारे काही विधेयकं मंजूर केली. यात पेपर लीक प्रतिबंध विधेयक, टॅक्सेशन संशोधन विधेयक, सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींची संख्या वाढवणारं विझेयक ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स विधेयक यांचा समावेश आहे. बहुतांश विधेयकंच चर्चेशिवाय फक्त आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलीय..अधिवेशनाची सांगता होण्याच्या आदल्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी सरकार सर्व मुद्द्यांवर चर्चेला तयार असल्याचं सांगितलं. विरोधकांनी कामकाज चालू द्यावं असंही आवाहन त्यांनी केलं होतं. पण अखेरच्या दिवशीही गदारोळ सुरूच राहिला. शेवटी लोकसभेचं कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आलं. यासोबत पावसाळी अधिवेशनही संपलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.