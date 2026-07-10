देश

PM Modi Video: पंतप्रधानांच्या मागे उभ्या असलेल्या मुलीने काय इशारा केला? मोदींनीही वळून मागे बघितलं, व्हिडीओ व्हायरल

How an Australian Woman Photographer Convinced PM Modi to Turn Around Mid-Speech for a Viral Photo Click: पंतप्रधान कॅमेऱ्याकडे वळताच त्या महिला कॅमेरापर्सनने लगेचच त्यांचा एक छान फोटो क्लिक केला.
pm narendra modi

pm narendra modi

esakal

संतोष कानडे
Updated on

PM Modi Melbourne Event Viral Video: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणादरम्यान एक रंजक प्रसंग पहायला मिळाला. मोदींचं भाषण सुरु असताना मागे उभी असलेली एक मुलगी अचानक समोरच्या दिशेने काहीतरी इशारे करत होती. पंतप्रधानांच्या हे लक्षात येताच त्यांनीदेखील मागे वळून बघितलं. या प्रसंगाचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे.

Loading content, please wait...
India
Narendra Modi
viral
tour
australia
Video