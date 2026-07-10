PM Modi Video: पंतप्रधानांच्या मागे उभ्या असलेल्या मुलीने काय इशारा केला? मोदींनीही वळून मागे बघितलं, व्हिडीओ व्हायरल

PM Modi Melbourne Event Viral Video: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणादरम्यान एक रंजक प्रसंग पहायला मिळाला. मोदींचं भाषण सुरु असताना मागे उभी असलेली एक मुलगी अचानक समोरच्या दिशेने काहीतरी इशारे करत होती. पंतप्रधानांच्या हे लक्षात येताच त्यांनीदेखील मागे वळून बघितलं. या प्रसंगाचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न येथील मार्वल स्टेडियमवर भारतीय समुदायाला संबोधित केले. याचवेळी हा प्रसंग घडला. पीएम मोदी भाषण देत असताना त्यांच्या मागे उभी असलेली एक महिला कॅमेरापर्सन अचानक समोरच्या दिशेने हाताने काहीतरी इशारा करू लागली. काही सेकंदांतच पंतप्रधानांचे लक्ष गेले आणि त्यांनी मागे वळून पाहिले..Moshi Building Collapse: मोशी कचरा डेपो दुर्घटना! ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांनी सांगितला थरारक अनुभव, Video पाहा.पंतप्रधान कॅमेऱ्याकडे वळताच त्या महिला कॅमेरापर्सनने लगेचच त्यांचा एक छान फोटो क्लिक केला. या प्रसंगाचा एक छोटासा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत असून लोक वेगवेगळ्या प्रतिक्रियांसह तो शेअर करत आहेत..हा प्रकार घडला तेव्हा स्टेजवर ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज देखील उपस्थित होते. या भव्य कार्यक्रमाला सुमारे ३० हजार भारतीय वंशाचे लोक उपस्थित होते आणि संपूर्ण स्टेडियम 'मोदी-मोदी'च्या नाऱ्यांनी दुमदुमून गेले होते. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अल्बनीज यांनीही या गर्दीचे आणि उत्साहाचे कौतुक करताना म्हटले की, मार्वल स्टेडियमने आजवर अनेक मोठे कार्यक्रम पाहिले आहेत, पण असा अभूतपूर्व उत्साह यापूर्वी कधीही पाहिलेला नाही. हा उत्साह भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील मजबूत भागीदारी दर्शवतो..Majalgaon News : आर्थिक व्यवहारातील रक्कम मिळेना; माजी चेअरमनच्या घरासमोर विष प्राशन केल्याने एकाची प्रकृती गंभीर.कार्यक्रमादरम्यान, बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, गेल्या १२ वर्षांतील हा त्यांचा तिसरा ऑस्ट्रेलिया दौरा असून ही एक प्रकारे त्यांची 'हॅटट्रिक' भेट आहे. दोन्ही देशांमधील भावनिक नाते स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, येथील मुले ऑस्ट्रेलियन वेळेनुसार शाळेतून घरी येतात, पण भारतात त्यांचे आजी-आजोबा व्हिडिओ कॉलवर त्यांची आतुरतेने वाट पाहत असतात. भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील संबंध सातत्याने मजबूत होत असल्याचेच हे प्रतीक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.