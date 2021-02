'काँग्रेसचं घराणेशाहीचं राजकारण आता संपुष्टात; संसदेत आजवरच्या सर्वांत कमी जागा'

पुदुच्चेरी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आज गुरुवारी पुदुच्चेरीच्या दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणा दरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या 'मतस्यपालन मंत्रालय बनवू' या टिप्पणीचा उल्लेख करत म्हटलं ते हे ऐकूण हैराण झाले. पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं की, मी स्तब्ध झालो होतो. राहुल गांधी यांनी गेल्या काही दिवसांत दोनवेळा मत्स्यपालन मंत्रालयावरुन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला होता, यानंतर भारतीय जनता पक्ष आक्रमक झाला होता.

#WATCH In Puducherry, PM Modi says, "If you ask me to share my manifesto for Puducherry, I will say - I want Puducherry to be the Best. NDA wants to make Puducherry the BEST. By BEST, I mean -- B for business hub, E for education hub, S for spiritual hub, and T for tourism hub". pic.twitter.com/jOgmnG0CG2

