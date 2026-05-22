PM Modi Five Nation Tour : PM मोदी 5 देशांचा दौरा आटोपून मायदेशी परतले; भारतासाठी करून आणली 'एवढ्या' लाख कोटींची गेमचेंजर डील!

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी पाच देशांच्या दौऱ्यावरून परतल्यानंतर राष्ट्रीय राजधानीत दाखल (PM Modi five nation tour agreements) झाले. या दौऱ्यात ऊर्जा, संरक्षण आणि महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रांतील विविध करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. .पंतप्रधानांनी १५ मे रोजी या दौऱ्याला सुरुवात केली होती. त्यांनी काही दिवसांत संयुक्त अरब अमिरात, नेदरलँड, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली या देशांना भेट दिली. यावेळी संयुक्त अरब अमिरातीत भारताने धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे, दीर्घकालीन एलपीजी पुरवठा, संरक्षण आणि नौवहन क्षेत्रातील ऐतिहासिक करार केले..अबुधाबीने भारतात ५ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. नेदरलँड दौऱ्यात भारताने संरक्षण, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि इतर प्रमुख क्षेत्रांतील सहकार्य वाढवण्यासाठी १७ करार केले. तसेच मोदी आणि स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टरसन यांच्यात व्यापार, तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर चर्चा झाली. दोन्ही देशांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्त्वपूर्ण खनिजे, नवोन्मेष, व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांचा समावेश असलेला महत्त्वाकांक्षी आराखडा जाहीर केला..ऑस्लो येथे भारतीय पंतप्रधानांनी स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार, शाश्वतता आणि डिजिटायझेशन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करण्याच्या उपायांवर आइसलँड, फिनलंड आणि डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांशी स्वतंत्र बैठकीत चर्चा केली. त्याचप्रमाणे भारत आणि नॉर्वे यांनी 'ग्रीन स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप'ला अंतिम रूप दिले. दौऱ्याच्या अखेरच्या टप्प्यात इटली भेटीदरम्यान मोदी यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्याशी चर्चा केली आणि दोन्ही देशांतील संबंधांना 'विशेष धोरणात्मक भागीदारी'चा दर्जा देण्यात आला.