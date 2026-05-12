Modi Fuel Saving Appeal : PM मोदींच्या 'इंधन बचती'च्या सल्ल्याला घरचा आहेर? 500 गाड्यांचा ताफा काढून भाजप नेत्याचे शक्तिप्रदर्शन!

भोपाळ : मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक मंडळाचे नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकूर यांनी उज्जैन ते भोपाळ असा 500 गाड्यांचा प्रचंड ताफा काढून शक्तिप्रदर्शन केले. एकीकडे पंतप्रधान मोदी देशवासीयांना इंधन बचतीचा आणि काटकसरीचा सल्ला देत असताना, त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्याने या आवाहनाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे पाहायला मिळाले. .हा भव्य ताफा उज्जैनहून भोपाळपर्यंत गेला. मार्गात विविध ठिकाणी समर्थकांनी त्यांचे स्वागत केले, त्यामुळे अनेक भागांत वाहतूक कोंडीही झाली. मोठ्या प्रमाणावर वाहनांचा वापर झाल्यामुळे पंतप्रधानांच्या अलीकडील इंधन बचतीच्या आवाहनाशी विसंगती निर्माण झाल्याची चर्चा सुरू आहे..दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांनी नुकत्याच केलेल्या भाषणात देशातील नागरिकांना पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन केले होते. पश्चिम आशियातील तणाव आणि जागतिक तेल पुरवठ्यातील अनिश्चितता लक्षात घेता, इंधन बचत ही केवळ आर्थिक गरज नसून राष्ट्रीय हिताची बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..तेलंगणामधील सुमारे ९,४०० कोटींच्या विकास प्रकल्पांच्या भूमिपूजन आणि उद्घाटन कार्यक्रमात त्यांनी नागरिकांना शक्य तिथे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचा सल्ला दिला. मेट्रो सेवा उपलब्ध असलेल्या शहरांमध्ये मेट्रोला प्राधान्य द्यावे, तसेच कारपूलिंगला प्रोत्साहन द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यावरही त्यांनी भर दिला..Iran Oil Spill : इराण जाणीवपूर्वक तेल समुद्रात सोडतंय? सॅटेलाइट फोटोंनी उडवली झोप; 3000 बॅरल तेल गळती झाल्याची भीती, त्या 'काळ्या डागा'चं गूढ उकललं?.कोविड-१९ काळातील ‘वर्क फ्रॉम होम’ पद्धत पुन्हा सुरू करण्याचाही सल्ला त्यांनी दिला. अनावश्यक प्रवास टाळून ऑनलाइन बैठका आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर वाढवावा, असे त्यांनी नमूद केले. परदेशातील अनावश्यक प्रवास आणि खर्च कमी करण्याचे आवाहन करत त्यांनी मध्यमवर्गाने संयम बाळगावा, असेही सांगितले..आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी भारत ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत असल्याचे अधोरेखित केले. सौर ऊर्जेतील प्रगती, पेट्रोल आणि सीएनजीमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा वाढता वापर, तसेच गॅस पाइपलाइन नेटवर्कचा विस्तार यांचा त्यांनी उल्लेख केला. भारत सध्याच्या जागतिक ऊर्जा संकटाचा सक्षमपणे सामना करत असून विकासाच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.