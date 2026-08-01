PM Narendra Modi: "माझ्या आईचाही अपमान झाला... पण मी तुम्हाला माफ करतो"; जंतर मंतर प्रकरणावर PM मोदींचा भावनिक इन्स्टा व्हिडिओ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सोशल मीडियावर एक नवीन इन्स्टाग्राम रील शेअर करत जंतर मंतर आंदोलनादरम्यान वापरण्यात आलेल्या भाषेबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त केली. या व्हिडिओत त्यांनी आंदोलनावेळी झालेल्या वैयक्तिक अपमानाचा उल्लेख करताना, संबंधित मुलांबद्दल कठोर कारवाईपेक्षा त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले..जंतर मंतरवरील घटनेचा उल्लेखव्हिडिओच्या सुरुवातीलाच पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "नमस्कार मित्रांनो, आज मला फक्त तुमच्याशी बोलावेसे वाटते." त्यांनी सांगितले की, जंतर मंतरवर जे घडले ते देशासह जगानेही पाहिले. आंदोलनादरम्यान काही खोडकर मुलांनी अश्लील आणि असभ्य भाषेचा वापर केला. सुसंस्कृत समाजाला न शोभणारे शब्द वापरण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.यावेळी त्यांनी सांगितले की, त्या प्रसंगी केवळ त्यांचाच नव्हे, तर त्यांच्या दिवंगत आईचाही अपमान झाला होता. "माझा आणि माझ्या आईचा अपमान झाला होता. ते किती भयंकर होते हे मला माहीत नाही. पण मला माफ करायचे आहे," असे त्यांनी या व्हिडिओमध्ये म्हटले.. CJP protest: आणखी एका भाजप नेत्याच्या मुलीचा 'सीजेपी'ला पाठिंबा! सत्तापक्षाला घरचा आहेर, धर्मेंद्र प्रधानांची उडवली खिल्ली.भरकटलेल्या मुलांना मार्गदर्शनाची गरजया घटनेवर बोलताना पंतप्रधानांनी लहानपणी चुका होऊ शकतात, असे सांगितले. बालपण हे त्या चुका सुधारण्याची संधी देणारे असते, असेही त्यांनी नमूद केले. समाजात निर्माण झालेला संताप आपण समजू शकतो, असे सांगताना त्यांनी मुलींकडून अशा प्रकारची भाषा वापरली जाणे हा सांस्कृतिक धक्का असल्याचे म्हटले.मात्र, अशा मुलांना दूर लोटण्याऐवजी त्यांना आपलेसे करून योग्य दिशा दाखवण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ही मुले भरकटलेली असून त्यांना योग्य मार्गावर आणणे ही समाजाची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले..दात आणि जिभेचे उदाहरण देत संदेशया संदर्भात पंतप्रधान मोदी यांनी दात आणि जिभेचे उदाहरण दिले. त्यांनी सांगितले की, कधीकधी जीभ दाताखाली चावली जाते आणि रक्त येते, तरीही आपण दात तोडत नाही. कारण दात आणि जीभ दोन्ही आपलेच असतात.त्यामुळे समाजातील ही मुलेही आपलीच असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांना शिक्षा करून, न्यायालयाच्या फेऱ्या मारून किंवा समाजातून त्यांचा छळ करून परिस्थितीत बदल होणार नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. भरकटलेल्या मुलांना योग्य दिशा दाखवणे कठीण असले तरी ते काम समाजाने करणे आवश्यक असल्याचा संदेश त्यांनी दिला..देशाच्या प्रगतीसाठी एकत्र येण्याचे आवाहनव्हिडिओच्या शेवटी पंतप्रधान मोदी यांनी तरुणांना देशासाठी एकत्र पुढे जाण्याचे आवाहन केले. "काहीतरी नवीन शिका, आपल्या चुकांमधून धडा घ्या आणि आपल्या स्वप्नांचा पाठपुरावा करा," असे ते म्हणाले.देश वेगाने प्रगती करत असून प्रत्येक तरुणालाही प्रगतीची संधी मिळावी, हेच आपले स्वप्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. "मी तुमच्यासाठी जगतो, तुमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी कठोर परिश्रम करतो," असे म्हणत त्यांनी सर्वांनी मिळून देशाला पुढे नेण्याचे आवाहन केले. अखेरीस उपस्थितांचे आभार मानत, "चला, आपण सर्वजण मिळून पुढे जाऊया," असा संदेश त्यांनी दिला..PM Narendra Modi On Paper Leak : पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा! पेपरफुटीच्या प्रकरणांची फास्ट ट्रॅक कोर्टात होणार सुनावणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.