देश

PM Narendra Modi: "माझ्या आईचाही अपमान झाला... पण मी तुम्हाला माफ करतो"; जंतर मंतर प्रकरणावर PM मोदींचा भावनिक इन्स्टा व्हिडिओ

PM Modi Urges Guidance Over Punishment After Jantar Mantar Controversy: "माझ्या आईचाही अपमान झाला... पण मी तुम्हाला माफ करतो"; PM मोदींचा भावनिक इन्स्टा व्हिडिओ
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narendra modi

esakal

Sandip Kapde
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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सोशल मीडियावर एक नवीन इन्स्टाग्राम रील शेअर करत जंतर मंतर आंदोलनादरम्यान वापरण्यात आलेल्या भाषेबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त केली. या व्हिडिओत त्यांनी आंदोलनावेळी झालेल्या वैयक्तिक अपमानाचा उल्लेख करताना, संबंधित मुलांबद्दल कठोर कारवाईपेक्षा त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.

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