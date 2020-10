कोणतीही बँक गावातील व्यक्तीला कर्ज नाकारणार नाही; मोदींची ग्वाही

दिल्ली : पंतप्रधान नंरेद्र मोदी यांनी आज ‘Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas’ (SVAMITVA) म्हणजेच 'स्वामित्व' योजनेचा शुभारंभ केला. देशातील खेड्यापाड्यांचे परिवर्तन करणारे हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे, असं मोदी म्हणाले. या योजनेबाबतची उपयोगिता सांगताना मोदी म्हणाले की, आता कोणतीही बँक गावातील व्यक्तीला कर्ज नाकारणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे या 'स्वामित्व' योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेअंतर्गत 6 राज्यातील 763 गावांमध्ये प्रॉपर्टी कार्डच्या वितरणाची सुरवात मोदींच्या हस्ते झाली. या कार्यक्रमात कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर देखील उपस्थित होते.

याप्रसंगी बोलताना मोदी म्हणाले की, आज ज्या एक लाख लोकांना आपल्या घराचे स्वामित्व पत्र म्हणजेच प्रॉपर्टी कार्ड मिळाले आहे, ज्यांनी आपले कार्ड डाऊनलोड केलं आहे, त्यांचं मी खुप खुप अभिनंदन करतो. आत्मनिर्भर भारत अभियाना अंतर्गत आज देशात आणखी एक मोठं पाऊल उचललं गेलं आहे. स्वामित्व योजना खेडोपाड्यात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी मदत करणार आहे.

पुढे ते म्हणाले की, मला खुप आनंद होत आहे की आज हे इतकं मोठं काम त्या दिवशी होत आहे, ज्यादिवशी भारताच्या दोन महान सुपुत्रांचा जन्म झाला आहे. एक आहेत भारताचे लोकनायक जयप्रकाश नारायण आणि दुसरे भारतरत्न नानाजी देशमुख. यांच्या केवळ जन्मदिवसाची तारीख एकसारखी नाहीये तर त्यांचा संघर्ष आणि त्यांचे आदर्श देखील एकसारखेच राहिलेले आहेत.

For decades, crores of families in villages across the country did not have a home of their own. Today, nearly two crore poor families in the villages have got pucca houses: PM Modi https://t.co/fpMKaMXyTP

— ANI (@ANI) October 11, 2020