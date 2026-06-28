PM Modi : सोने आणि पेट्रोलबाबतच्या आवाहनाचा परिणाम दिसतोय,लोक प्रतिसाद देताहेत; पंतप्रधान मोदींनी 'मन की बात'मध्ये सांगितले अनेक अनुभव

पंतप्रधान मोदींनी रविवारी 'मन की बात'च्या १३५ व्या भागात सोने खरेदी न करण्याचे आणि पेट्रोल व डिझेलची बचत करण्याचे आवाहन केल्यामुळे झालेल्या परिणामांवर चर्चा केली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "देशातील प्रत्येक नागरिकाने माझ्या आवाहनाला केवळ पाठिंबाच दिला नाही तर त्यात सक्रिय सहभागही नोंदवला, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. अनेक कुटुंबांनी त्यांचे अनुभव माझ्याशी शेअर केले आहेत. .अनेक कुटुंबांनी घरातील लग्नांसाठी सोने न खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे; गरज पडल्यास, ते जुन्या सोन्याचाच पुनर्वापर (रिसायकल) करतील. अनेक लोकांनी 'कारपूलिंग'बाबतचे (एकाच गाडीतून एकत्र प्रवास करण्याबाबतचे) अनुभवही सांगितले आहेत; एकाच दिशेने जाणारे लोक आता स्वतंत्र गाड्यांऐवजी एकत्र प्रवास करत आहेत. मला आनंद आहे की आपण भारतीय या संकटाचा सामना एकजुटीने करत आहोत." असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. .इराण-अमेरिका-इस्रायल संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान मोदींनी नुकतेच जनतेला पेट्रोल आणि डिझेलची बचत करण्याचे, वर्षभर सोने खरेदी टाळण्याचे आणि कारपूलिंगचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले होते. आज 'मन की बात' कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी या आवाहनांच्या परिणामांबद्दल भाष्य केले..Premium|Indian Economy Ranking Drop 2026 : घटत्या रुपयानं अर्थव्यवस्था सहाव्या क्रमांकावर; निवडणुकांनंतरच्या इंधन दरवाढीने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले.पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "मी लोकांना शक्य तितका काळ सोने खरेदी टाळण्यास सांगितले होते. मी त्यांना परदेशी पर्यटन टाळण्याचे आणि कारपूलिंगला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले होते. तसेच, मी शेतकऱ्यांना रासायनिक-मुक्त शेतीचा अवलंब करण्यास, जमिनीचे रक्षण करण्यास आणि नैसर्गिक खतांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यास विनंती केली होती... अनेक कुटुंबांनी संदेश पाठवून त्यांचे अनुभव कळवले आहेत. अनेक कुटुंबांनी यावेळी लग्नासाठी सोने न खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे; गरज भासल्यास, ते जुन्या सोन्यापासूनच नवीन दागिने बनवून घेतील...".पंतप्रधान मोदींनी 'मन की बात' कार्यक्रमात योग दिनाबद्दलही भाष्य केले. ते म्हणाले, "जून महिन्यात, 'आंतरराष्ट्रीय योग दिना'निमित्त जगभरातील २,५०० हून अधिक ठिकाणी विविध योग कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते." नौदलात समाविष्ट करण्यात आलेल्या तीन नवीन जहाजांबद्दल बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "जून महिन्यात देशाने असे टप्पे गाठले आहेत ज्यांचा प्रत्येक नागरिकाला अभिमान वाटेल. या कामगिरी देशाच्या सुरक्षेशी आणि आत्मनिर्भरतेशी संबंधित आहेत. अलीकडेच मला कोलकाता येथे नौदलाच्या एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.