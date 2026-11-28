संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत देशवासियांसाठी संदेश जारी केलाय. आम्ही महिला आरक्षणाचे आश्वासन पूर्ण करू अशी ग्वाही त्यांनी दिलीय. देशातील नारी शक्तीला दिलेला शब्द पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. यामध्ये येणारा प्रत्येक अडथळा पूर्ण करू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, नारी शक्तीला योग्य भागीदारी देण्याची लढाई सुरू आहे. देशातील अनेक महिलांनी महिला आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. अनेक महिलांनी पत्रांच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडली आहे. महिला आरक्षणाबाबत महिलांच्या भावना आणि अपेक्षा समोर येत आहेत..मतदारसंघ फेररचनेसाठी केंद्र सरकारची तयारी जोरात, पण बहुमताचं गणित कसं जुळणार? ७ खासदार पडतायत कमी.देशातील १०० टक्के महिलांचा आशीर्वाद आमच्यासोबत असल्याचा दावाही मोदी यांनी केला. महिला आरक्षणाच्या मार्गात येणारा प्रत्येक अडथळा दूर केला जाईल. हा शब्द पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत राहील. आमची जिद्द मोठी आहे आणि हिंमत कमी होणार नाही असं मोदी यांनी म्हटलं आहे..महिलांना त्यांच्या अधिकारांपासून रोखण्याचा प्रयत्न करणारे विरोधी पक्ष यामध्ये यशस्वी होणार नाहीत असंही मोदींनी स्पष्ट केलं. विरोध करणारे पक्ष देशातील महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवू शकणार नाहीत असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला. नारी शक्तीला दिलेलं आश्वासन पूर्ण करण्याचा निर्धार मोदी यांनी या व्हिडीओ संदेशातून व्यक्त केला आहे. महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार मागे हटणार नसल्याचं त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होत आहे..महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना मोदी यांनी सांगितलं की विरोध करणारे पक्ष महिलांची संसद आणि विधानसभांमधील भागीदारी वाढवण्यापासून त्यांना रोखू शकणार नाहीत. महिलांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न सुरूच राहणार आहे..मोदी यांनी शनिवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर हा व्हिडीओ संदेश शेअर केला. नारी शक्तीला दिलेला शब्द पूर्ण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं त्यांनी या संदेशातून सांगितलं आहे. संसदेचं तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन ३० नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात महिला आरक्षणाशी संबंधित मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पुन्हा मांडण्याची केंद्र सरकारचा प्लान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.