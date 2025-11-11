दिल्लीत स्फोटानंतर मी रात्रभर....; PM मोदींनी अतिरेक्यांना दिला कडक इशारा, भूतानला जाण्याबद्दल दिलं स्पष्टीकरण?

दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटामागच्या सूत्रधारांना सोडणार नाही अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली स्फोटावर प्रतिक्रिया दिलीय. भूतानमध्ये जागतिक शांतता प्रार्थना महोत्सव आणि भूतानच्या चौथ्या राजाच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमानिमित्त ते बोलत होते. भूतानच्या जागतिक शांतता प्रार्थना महोत्सवात भारत सहभागी झाला आहे. जगभरातून आलेले संत सोबतच जगाच्या शांततेची प्रार्थना करतायत. त्यात १४० कोटी भारतीयांच्याही प्रार्थना आहे असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले..आजचा दिवस भूतानसाठी, इथल्या राजघराण्यासाठी, जागतिक शांततेवर विश्वास ठेवणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. अनेक शतकांपासून भारत आणि भूतानचे संबंध जवळचे राहिले आहेत. सांस्कृतिक नातंही या दोन्ही देशामध्ये आहे या महत्त्वाच्या कार्यक्रमात सहभागी होईन असं मी सांगितल्यानं आज इथं उपस्थित राहिलो असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं..Delhi Blast Video : धडाम्! भागो भागो...; नेमका स्फोट झाला तेव्हाचा व्हिडीओ आला समोर, काय घडलं?.दिल्ली स्फोटावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, मी खूप जड अंतकरणाने आलोय. काल रात्री दिल्लीत घडलेल्या भीषण घटनेनं सर्वांच्याच मनाला व्यथित केलंय. मी पीडित कुटुंबियांचं दु:ख समजू शकतो. आज सगळा देश त्यांच्यासोबत उभा आहे. मी रात्रभर या घटनेशी संबंधित सर्व तपास यंत्रणा आणि जबाबदार लोकांच्या संपर्कात होतो, विचार विनिमय सुरू होता. माहिती गोळा करून शोध घेतला जात होता. आपल्या तपास यंत्रणा या षडयंत्राच्या मूळाशी जातील. यामागच्या सूत्रधारांना सोडलं जाणार नाही. जे कुणी या घटनेच्या मागे असतील त्यांना शिक्षा दिली जाईल..आज इथं जागतिक शांतता प्रार्थना महोत्सवाचं आयोजन होतंय. यासोबतच आपण सर्व द फोर्थ किंग यांच्या ७०व्या वाढदिवसाचे साक्षीदार आहोत. या कार्यक्रमातून भारत आणि भूतानचं नातं किती भक्कम आहे ते दिसून येतंय. जिथं माझा जन्म झाला ते वडनगर बौद्ध परंपरेशी जोडलेली भूमी आहे. वाराणसीही बौद्ध धर्माशी संबंधित आहे असंही पंतप्रधान मोदींनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.