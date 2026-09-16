देश

शाळेतल्या मित्राने PM मोदींची भेट घेतली, आता भाजप आमदाराने मित्राच्या मुंबईतील जमिनीवरचा ताबा सोडला

PM Modi's Friend Asgar Ali Vora मुंबईतील मीरा रोड इथं असगर अली वोरा यांनी आरोप केला होता की भाईंदरमध्ये त्यांच्या जमीनीवर अनधिकृतपणे ताबा मिळवला आहे. पंतप्रधानांच्या भेटीवेळी हा मुद्दा वोरा यांनी उपस्थित केला होता.
PM Modi's Friend Asgar Ali Vora Raises Bhayandar Land Dispute

PM Modi's Friend Asgar Ali Vora Raises Bhayandar Land Dispute

Esakal

सूरज यादव
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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर ८१ वर्षीय वृद्धाला जमीन वादात मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील मीरा रोड इथं असगर अली वोरा यांनी आरोप केला होता की भाईंदरमध्ये त्यांच्या जमीनीवर अनधिकृतपणे ताबा मिळवला आहे. भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या बांधकाम कंपनीशी संबंधित वादात ही जमीन अडकली होती. आता मेहता यांनी वादग्रस्त जमिनीवरील ताबा सोडण्याचा आणि त्यावर बांधकामाची परवानगी परत करण्याचा निर्णय घेतलाय.

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