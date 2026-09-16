शाळेतल्या मित्राने PM मोदींची भेट घेतली, आता भाजप आमदाराने मित्राच्या मुंबईतील जमिनीवरचा ताबा सोडला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर ८१ वर्षीय वृद्धाला जमीन वादात मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील मीरा रोड इथं असगर अली वोरा यांनी आरोप केला होता की भाईंदरमध्ये त्यांच्या जमीनीवर अनधिकृतपणे ताबा मिळवला आहे. भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या बांधकाम कंपनीशी संबंधित वादात ही जमीन अडकली होती. आता मेहता यांनी वादग्रस्त जमिनीवरील ताबा सोडण्याचा आणि त्यावर बांधकामाची परवानगी परत करण्याचा निर्णय घेतलाय..भाजप आमदार मेहता यांनी म्हटलं की, असगरी अली वोरा यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. पण आता ती मागे घेत आहे. दोघांमध्ये समजुतीने तोडगा काढण्यात आला आहे असंही स्पष्ट करण्यात आलंय..UPI New Rule 2026 : आता २ हजारांवरील पेमेंटवर शुल्क; पेट्रोल अन् ट्रेन तिकीटासाठी किती चार्ज लागणार?.असगर अली वोरा यांनी ८ सप्टेंबरला पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. वोरा आणि पंतप्रधान मोदी गुजरातच्या वडनगरमधील बीएन स्कूलमध्ये एकत्र शिकले होते. वोरा यांनी पंतप्रधानांसमोर भाईंदर इस्टमधील जमीनीच्या वादाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. १९८९मध्ये जवळपास २८१० चौरस मीटर जमीन वोरा यांनी खरेदी केली होती..२०११मध्ये या जमिनीवर स्वयम बिल्डर्स आणि मेहतांच्या सेवन इलेवन कन्स्ट्रक्शनने ताबा मिळवला होता. जवळपास १५ वर्षांपासून या मुद्द्यावर विविध विभागात जाऊन न्याय मागितला तरी तोडगा निघाला नाही. शेवटी पंतप्रधानांशी भेटीनंतर सकारात्मक मार्ग निघेल अशी आशा वोरा यांनी व्यक्त केली होती..मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सचिव श्रीकर परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी बैठक झाली. या बैठकीला असगर अली वोरा आणि नरेंद्र मेहता यांच्याशिवाय मीरा भाईंदरचे पालिका आयुक्त राधा बिनोद शर्मा आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीवेळी नरेंद्र मेहता यांनी वादग्रस्त जमिनीचा ताबा सोडण्यासंदर्भात पत्र दिलं..मेहता यांनी म्हटलं की, ही जमीन २०१९मध्ये मर्विन फर्नांडिस यांच्याकडून खरेदी केली होती. पोलीस आय़ुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात आमदार मेहता यांनी असगर अली वोरा यांच्याविरोधातील तक्रार मागे घेतल्याची माहितीही दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.