मी शिवभक्त, विष पचवतो; आईच्या नावाने शिवीगाळ प्रकरणी PM मोदी पुन्हा बोलले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसाम दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी पुन्हा एका आईवरून होणाऱ्या टीकेला उत्तर दिलंय. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, मी भगवना शंकराचा भक्त आहे. मला कुणी कितीही शिव्या दिल्या तरी मी सगळं विष पचवतो. माझा रिमोट कंट्रोल फक्त देशाची १४० कोटी जनता आहे. तेच माझे मालक आहेत असंही मोदींनी म्हटलं. काँग्रेसवर टीका करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, काँग्रेसनं भूपेन हजारिका यांचा अपमान केला. भाजपचं डबल इंजिन सरकार भूपेन हजारिका यांसारख्या आसामच्या महान सुपुत्राचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कटिबद्ध आहे..माझ्यासाठी तर जनता जनार्दनच माझे देव आहेत. माझ्या देवाकडे गेल्यावर जर माझ्या आत्म्याचा आवाज नाही येणार तर कुठे येणार? हेच माझे मालक आहेत आणि माझ्यासाठी पूजनीय आहेत. देशातील १४० कोटी जनताच माझा रिमोट कंट्रोल आहेत. इतर कुणी माझा रिमोट कंट्रोल नाहीत असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केलं..PM Modi AI video: पंतप्रधान मोदी अन् त्यांच्या आईंचा 'AI' व्हिडिओ प्रकरणी, आता काँग्रेस 'IT' सेलच्या नेत्यांविरुद्ध 'FIR' दाखल!.आसामच्या दरांग इथं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरोग्य आणि पायाभूत सोयीसुविधांच्या प्रकल्पांची पायाभरणी केली. गुवाहाटी रिंगरोड परियोजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ऑपरेशन सिंदूरनंतर मी पहिल्यांदाच आसामला आलो आहे..इंडिया आघाडीच्या मतदार अधिकार यात्रेवेळी बिहारच्या दरभंगा इथं विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या आईचे नाव घेत शिवीगाळ केली होती. याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर एफआयआर दाखल केला होता. पोलिसांनी या प्रकरणी एकाला अटकही केली होती..पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारत सध्या जगातला सर्वात वेगानं विकास होणारा देश आहे. आसामही सर्वात वेगानं विकास होणाऱ्या राज्यांपैकी एक आहे. कधीकाळी विकासाशी ताळमेळ साधण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या आसाममध्ये आता खूप बदल झाला आहे..