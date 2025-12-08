वंदे मातरमने देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, ही चर्चा येणाऱ्या पिढीसाठी मोठी शिकवण : PM मोदी

संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असून सोमवारी लोकसभेत वंदे मातरमवर चर्चेला सुरुवात झाली. वंदे मातरमला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने चर्चेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषण केलं. पंतप्रधानांच्या संबोधनावेळी सत्ताधारी खासदारांनी वंदे मातरम अशा घोषणाही दिल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, १५० वर्षे त्या महान अध्याय आणि गौरवाची पुनर्स्थापना करण्याची संधी आहे. सदनात आणि देशातही या संधीला गमावलं नाही पाहिजे. हेच वंदे मातरम आहे ज्याने १९४७ मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं. स्वातंत्र्य संग्रामाचं नेतृत्व वंदे मातरमच्या घोषणेत होतं. वंदे मातरमवर आजची ही चर्चा ऐतिहासिक असून याचा साक्षीदार होता आलं याचा मला गर्व आहे. ही चर्चा येणाऱ्या पिढीसाठी मोठी शिकवण असेल असंही मोदींनी सांगितलं.वंदे मातरमचा प्रवास अनेक चढउतारांनी भरलेला आहे. वंदे मातरमला ५० वर्षे झाली तेव्हा देश गुलामीत जगण्यासाठी मजबूर होता. वंदे मातरमला १०० वर्षे झाली तेव्हा आणीबाणीच्या बेड्यांमध्ये जखडलेला होता. वंदे मातरमचं १०० वं वर्ष होतं तेव्हा भारताच्या संविधानाचा गळा घोटला होता. तेव्हा देशभक्तीसाठी जगणाऱ्या लोकांना तुरुंगात डांबलं होतं. ज्या वंदे मातरमनं स्वातंत्र्याची ऊर्जा दिली त्या वंदे मातरमच्या शतक महोत्सवावेळी काळा कालखंड होता असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले..CM Yogi Adityanath : रोहिंग्या-बांगलादेशी घुसखोरांवर यूपीत कठोर कारवाई; सीएम योगींनी स्वतः घेतली सूत्रे, म्हणाले: 'सफाई आवश्यक'.इथं कुणी सत्ताधारी विरोधक नाहीत. ज्या वंदे मातरममुळे स्वातंत्र्याचं आंदोलन चालवलं गेलं त्यामुळेच आज आपण इथं बसलोय. सर्व खासदारांसाठी वंदे मातरमचं ऋण स्वीकारण्याची ही पवित्र वेळ आहे. देशाला सोबत घेऊन पुढे चालू, स्वातंत्र्य मिळवणाऱ्यांनी जे स्वप्न पाहिलं होतं ते पूर्ण करू. वंदे मातरम ही आपल्यासाठी मोठी संधी असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेत म्हणाले..वंदे मातरम हे इंग्रजांच्या राष्ट्रीय गीताला आव्हान म्हणून लिहिल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, वंदे मातरमची सुरुवात १८७५मध्ये केली. बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी गीत लिहिलं तेव्हा १८५७ च्या उठावानंतर इंग्रज सरकार बिथरलं होतं. भारताच्या लोकांना गुलामी करण्यासाठी इंग्रजांकडून भाग पाडलं जात होतं. त्यावेळी इग्रजांचं राष्ट्रीय गीत गॉड सेव्ह द किंग हे भारतात घरोघरी पोहोचवण्याचं षडयंत्र सुरू होतं. त्यावेळी बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी आव्हान दिलं आणि यातूनच वंदे मातरमचा जन्म झाला..वंदे मातरमची रचना केली तेव्हा तो स्वातंत्र्य चळवळीचा आत्मा बनला. वंदे मातरम प्रत्येक भारतीयाचा संकल्प बनला. १९०५ मध्ये त्यांनी बंगालचं विभाजन केलं. इंग्रजांनी हे पाप केलं तेव्हा वंदे मातरम भक्कमपणे उभा राहिलं. देशाच्या एकतेसाठी वंदे मातरम घोषणा बनली होती असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले..इंग्रजांनी फोडा आणि राज्य करा धोरणाने देशाची सत्ता हातात घेतली असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं. ते पुढे म्हणाले की, भारतातच लोकांना एकमेकांविरोधात उभा केल्याशिवाय राज्य करता येणार नाही हे इंग्रजांना माहिती होतं. फोडा आणि राज्य करा ही निती त्यांनी वापरली. बंगालमध्येच त्यांनी याची सुरूवात केली. बंगालची ताकद कमी करण्यासाठी इंग्रजांनी त्यांनी बंगालचे तुकडे करण्याचं काम केलं. इंग्रजांचं म्हणणं होतं की बंगालचे तुकडे झाले की देशाचे तुकडे होतील आणि देशावर राज्य करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.