Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आक्रमक?; देशातील सर्व मत्र्यांचे मागवले वर्क बुक; उद्याच्या बैठकीत होणार झाडाझडती

Narendra Modi Meeting : केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदलाच्या चर्चांना वेग आलेला असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी सायंकाळी केंद्रीय मंत्र्यांसोबत महत्त्वाची आढावा बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत निवडक मंत्रालयांचे कामकाज, योजनांची प्रगती आणि मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाणार आहे..या बैठकीत सामाजिक न्याय आणि सामाजिक कल्याण क्षेत्रातील कामांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. त्यासाठी संबंधित मंत्रालयांचा कार्यभार असलेल्या काही निवडक राज्यमंत्र्यांना तसेच स्वतंत्र प्रभार असलेल्या राज्यमंत्र्यांना बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे..शिक्षण मंत्रालय, सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालय, कृषी मंत्रालय यांसह अन्य संबंधित मंत्रालयांच्या कामकाजाचा आढावा बैठकीत घेतला जाण्याची शक्यता आहे. मंत्र्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि त्यांच्या कामगिरीबाबतही चर्चा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे..Narendra Modi: मोदींचा राहुल गांधींवर हल्ला! म्हणाले, त्यांचा एकच पेटंट डायलॉग असतो.. 'याची काय गरज होती?'.भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या टीममध्ये बदल झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदलाची चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर या आढावा बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आगामी काळात राज्यमंत्र्यांच्या इतर गटांसोबतही अशाच बैठका होणार असून, या बैठकांमधील आढाव्याचा संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलाशी संबंध जोडला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.