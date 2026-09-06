देश

Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आक्रमक?; देशातील सर्व मत्र्यांचे मागवले वर्क बुक; उद्याच्या बैठकीत होणार झाडाझडती

Central Ministers Work Book : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व केंद्रीय मंत्र्यांचे वर्कबुक मागवले आहे. उद्याच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत मंत्र्यांच्या कामकाजाचा आणि योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाणार आहे.
Narendra Modi Central Ministers Work Book

Narendra Modi Central Ministers Work Book

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Narendra Modi Meeting : केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदलाच्या चर्चांना वेग आलेला असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी सायंकाळी केंद्रीय मंत्र्यांसोबत महत्त्वाची आढावा बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत निवडक मंत्रालयांचे कामकाज, योजनांची प्रगती आणि मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.

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