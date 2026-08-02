मला दुसरं आयुष्य मिळालं, माफ केलं ही खूप मोठी गोष्ट; PM मोदींनी माफ करताच विद्यार्थीनीचा नवा VIDEO

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जंतर मंतरवर आंदोलनावेळी शिवीगाळ करणाऱ्या विद्यार्थीनीने आता पंतप्रधान मोदींच्या व्हिडीओनंतर आणखी एक व्हिडीओ शेअर केलाय. सुरुवातीला तिने माफी मागणारा व्हिडीओ पोस्ट केला होता. तसंच आपली चूक झाल्याचं म्हटलं होतं. आता पंतप्रधान मोदींनी माफ केल्याचा व्हिडीओ पोस्ट केल्यानंतर तिने आनंद व्यक्त केलाय. मी चुकीच्या शब्दांचा वापर केला होता आणि त्यानंतरही मला माफ करणं ही मोठी गोष्ट असल्याचं विद्यार्थीनीने म्हटलं. .विद्यार्थीनीने म्हटलं की, मी खूप आनंदी आहे की पंतप्रधान मोदींनी मला माफ केलं. माझ्यासाठी ही खूप मोठी गोष्ट आहे. मला दुसरं आयुष्यच मिळाल्यासारखं हे आहे. मी इतकी मोठी चूक केली होती की कधी विचारच केला नव्हता की मला माफ केलं जाईल. मला वाटलं होतं सगळं संपलंय..3 वर्षात ६२ अब्जांहून जास्त नोटा चलनातून रद्द, फाटलेल्या अन् खराब नोटांनी मोठा फटका.पंतप्रधान मोदींनी मला लगेच माफ केलं. त्यांनी माफ करताच मला रडू आलं कारण ज्या व्यक्तीबद्दल मी इतके वाईट शब्द बोलले त्यांनीच मला माफ केलं. मी चुकीच्या शब्दांचा वापर केल्यानंतरही मला माफ करणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे असंही विद्यार्थीनीने म्हटलंय..शिवीगाळ केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर विद्यार्थीनीने माफी मागितली होती. मी १५ वर्षांची असून माझी पहिली आणि शेवटची चूक असल्याचं तिने म्हटलं होतं. देशाची माफी मागते, मला या कृत्याची लाज वाटतेय. मी स्वत:ला आरशातही पाहू शकत नाही. मला माफ करा असं विद्यार्थीनीने म्हटलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.