INC आता IMC बनलंय, नेहरुंमुळे वंदे मातरमचे तुकडे; पंतप्रधान मोदींचा लोकसभेत काँग्रेसवर घणाघात

वंदे मातरम् ला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने लोकसभेत आज १० तास चर्चा होणार आहे. या चर्चेची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाने झाली. वंदे मातरमचे तुकडे तुकडे होण्याला काँग्रेस जबाबदार असल्याची टीका पंतप्रधान मोदी यांनी केली. काँग्रेसनं मुस्लिम लीगसमोर गुडघे टेकले आणि वंदे मातरमचेही तुकडे केले. हे फक्त तुष्टीकरणासाठी केलं गेलं. त्या काँग्रेसचं धोरण आजही जसंच्या तसंच असल्याचंही मोदींनी म्हटलं..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा उल्लेख करत काँग्रेसच्या भूमिकेवर जोरदार घणाघात केला. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, नेहरूंनी सुभाष बाबूंना पत्र लिहिली होती. त्यात जिन्नांच्या भावनेशी नेहरूंनी सहमती दर्शवली. जिनांचा विरोध धुडकावण्याऐवजी त्यांच्या सुरात सुर मिसळले. तेव्हा नेहरू म्हणाले होते की, मी वंदे मातरम गीताचं बॅकग्राउंड वाचलं, मला वाटतं हे बॅकग्राउंड आहे त्यामुळे मुस्लीम भडकतील. यानंतर काँग्रेसकडून वक्तव्य आलं की, २६ ऑक्टोबरपासून काँग्रेस कार्यकारी समितीची बैठक कोलकात्यात होईल. त्यात वंदे मातरमच्या उपयोगितेवर चर्चा होईल..वंदे मातरमने देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, ही चर्चा येणाऱ्या पिढीसाठी मोठी शिकवण : PM मोदी.सगळा देश हतबल होता. देशभक्तांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात प्रभात फेऱ्या काढल्या. वंदे मातरम गीत गायलं. पण देशाचं दुर्दैव काँग्रेसनं वंदे मातरमवर तडजोड केली. वंदे मातरमचे तुकडे करण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयामागे सामाजिक सद्भावनेचा मुखवटा घातला गेला. पण इतिहास साक्षी आहे काँग्रेसनं मुस्लिम लीगसमोर गुडघे टेकले असंही पंतप्रधान मोदी म्हणाले. तसंच INC आता IMC बनलं असल्याचा टोलाही लगावला..वंदे मातरमशी संबंधित एक किस्सा सांगताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, २० मे १९०६ रोजी बारीसाल (आज बांगलादेशमध्ये) इथं वंदे मातरम मोर्चा निघाला होता. यात १० हजार पेक्षा जास्त जण रस्त्यावर उतरले होते. यात हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यासह सर्व धर्म आणि जातीच्या लोकांनी वंदे मातरमचा झेंडा हातात घेऊन मोर्चा काढला होता. एका शाळेत मुलांनी हे गीत गायलं असता इंग्रज सरकारने २०० विद्यार्थ्यांना ५-५ रुपये दंड केला..