देश

PM मोदींचा बारामती दौरा ठरला! शरद पवारांनी दिली मोठी माहिती; नेमकं काय आहे कारण?

PM Modi Baramati Visit पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ३ नोव्हेंबरला बारामती दौऱ्यावर येणार आहेत. विद्या प्रतिष्ठानमध्ये प्रेरणास्थळाच्या उद्घाटन सोहळ्याला पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहणार असून याची माहिती शरद पवार यांनी दिलीय.
PM Modi to Attend Prerna Sthal Inauguration in Baramati

PM Modi to Attend Prerna Sthal Inauguration in Baramati

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बारामती दौऱ्यावर येणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार शरद पवार यांनी दिली. विद्या प्रतिष्ठानच्या शैक्षणिक संकुलात उभारण्यात येत असलेल्या प्रेरणास्थळ या मेडिटेशन सेंटरचं उद्घाटन पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते होणार आहे. हा उद्घाटनाचा कार्यक्रम ३ नोव्हेंबर रोजी बारामतीत आयोजित करण्यात आला असल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं.

Loading content, please wait...
Bjp
Sharad Pawar
Narendra Modi
Marathi News Esakal
www.esakal.com