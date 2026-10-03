PM मोदींचा बारामती दौरा ठरला! शरद पवारांनी दिली मोठी माहिती; नेमकं काय आहे कारण?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बारामती दौऱ्यावर येणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार शरद पवार यांनी दिली. विद्या प्रतिष्ठानच्या शैक्षणिक संकुलात उभारण्यात येत असलेल्या प्रेरणास्थळ या मेडिटेशन सेंटरचं उद्घाटन पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते होणार आहे. हा उद्घाटनाचा कार्यक्रम ३ नोव्हेंबर रोजी बारामतीत आयोजित करण्यात आला असल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं..विद्या प्रतिष्ठानच्या संकुलात ‘प्रेरणास्थळ’ या केंद्राची उभारणी करण्यात येत आहे. या ठिकाणी भव्य डोमची निर्मिती करण्यात आलीय. त्यात भगवान गौतम बुद्धांचा भव्य पुतळा साकारण्यात आलाय. विद्यार्थ्यांना शांत वातावरणात ध्यान आणि आत्मचिंतन करता यावे या उद्देशाने या केंद्राची रचना करण्यात आलीय..Mumbai Weather: ऑक्टोबर हीट'चा मुंबईला चटका, तापमानाचा पारा चाळिशीजवळ; पाहा IMDचा अंदाज.प्रेरणास्थळ केंद्रामध्ये विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या महान व्यक्तिमत्त्वांची भव्य छायाचित्रेही लावण्यात येणार आहेत. या व्यक्तिमत्त्वांच्या कार्यातून विद्यार्थ्यांनी प्रेरणा घ्यावी. त्यांच्या विचारांचा अभ्यास करावा आणि स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करावा अशी या संकल्पनेमागील भूमिका असल्याचं शरद पवार म्हणाले..विद्यार्थ्यांसाठी योग आणि प्राणायामाची सुविधाही या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासोबतच अध्यात्माचा अभ्यास करण्यासाठीही येथे अनुकूल वातावरण निर्माण केले जाणार आहे. शिक्षणासोबत विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि व्यक्तिमत्त्व विकासावरही भर देण्याचा प्रयत्न या केंद्रातून केला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.