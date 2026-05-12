पंतप्रधान मोदी ६ दिवस युरोप दौऱ्यावर; UAE, इटलीसह ५ देशांना देणार भेट

Narendra Modi to Visit 5 Countries in 6 Days पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारपासून पाच देशांच्या दौऱ्यासाठी रवाना होणार आहेत. यात पहिल्या टप्प्यात शुक्रवारी संयुक्त अरब अमिरातीला ते जाणार आहेत. राष्ट्रपती शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. द्विपक्षीय मुद्द्यांवर यामध्ये चर्चा होणार आहे. इराण अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत ऊर्जा सहकार्य आणि प्रादेशिक, आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांचा यात समावेश असणार आहे. .युएईनंतर पंतप्रधान मोदी दुसऱ्या टप्प्यात नेदरलँडला जाणार आहेत. याआधी मोदी २०१७मद्ये नेदरलँड दौऱ्यावर गेले होते. पंतप्रधान मोदी नेदरलँडमध्ये राजा विल्यम अलेक्झांडर आणि महाराणी मॅक्सिमा यांची भेट घेणार आहेत. पंतप्रधान राब जेटेन यांच्यासोबत बैठकही होणार आहे. नेदरलँड युरोपातील भारताच्या सर्वात मोठ्या व्यापारी देशांपैकी एक आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात द्विपक्षीय व्यापार तब्बल २७.८ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका होता. भारताचा हा सर्वात मोठा चौथा गुंतवणूकदार देश आहे. नेदरलँडहून पंतप्रधान मोदी १७ ते १८ मे पर्यंत दोन दिवसांच्या स्वीडन दौऱ्यावर जाणार आहेत..स्वीडननंतर नॉर्वे दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी पंतप्रधान क्रिस्टर्सन यांच्यासोबत बैठक करणार आहेत. यात द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा होणार आहे. द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी सहकार्याचे नवे मार्ग शोधले जातील. १८ ते १९ मे या कालावधीत भारत नार्डिक शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी सहभागी होणार आहेत..युरोप दौऱ्यात शेवटच्या टप्प्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इटली दौऱ्यावर जाणार आहेत. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी पंतप्रधान मोदींना निमंत्रण दिलं असून मोदी १९ आणि २० मे रोजी इटलीचा अधिकृत दौरा करतील. यात ते राष्ट्रपती सर्जियो मैटारेला यांची भेट घेतील तर पंतप्रधान मेलोनी यांच्यासोबत बैठक होणार आहे.