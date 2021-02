स्टेडियमला नाव मोदींचं; बॉलिंग एंड अंबानी आणि अदानींचे!

नवी दिल्ली/पुणे : क्रिकेट आणि भारताचं अनोखं नातं आहे. क्रिकेटला धर्म मानणाऱ्या लोकांची संख्याही येथे मोठी आहे. त्यामुळे जगातील सर्वात मोठं क्रिकेट स्टेडियमही याच देशात उभं राहिलं. गुजरातच्या मोटेरामधील सरदार वल्लभभाई पटेल या स्टेडियमचे नाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्टेडियम करण्यात आल्यानंतर देशातील क्रिकेट चाहत्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

