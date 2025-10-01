RSSच्या शताब्दीनिमित्त पोस्टाचं तिकीट अन् खास नाणं जारी; PM मोदींनी केलं RSSचं कौतुक

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला १०० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विशेष पोस्ट तिकीट आणि नाणे जारी केलंय. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी आरएसएसचं कौतुकही केलं. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आरएसएसचा १०० वर्षांचा प्रवास हा त्याग, निस्वार्थ सेवा, राष्ट्र निर्मिती आणि शिस्त याचं असामान्य असं उदाहरण आहे. आम्हाला आरएसएसच्या शताब्दी वर्षाचे साक्षीदार होता आलं हे आमच्या स्वयंसेवकांच्या पिढीचं भाग्य आहे. स्थापनेपासूनच आरएसएसने राष्ट्रनिर्मिती हेच लक्ष्य ठेवलंय..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, १९६३मध्ये आरएसएसचे स्वयंसेवकही २६ जानेवारीच्या संचलनात सहभागी झाले होते. संघाचे स्वयंसेवक देशसेवेच्या कार्यात असून ते समाजाची ताकद वाढवतायत. समाजाला सशक्त करतायत. हेच या पोस्टाच्या तिकिटावरही दिसतंय. आरएसएसच्या १०० वर्षांच्या निमित्ताने जारी करण्यात आलेल्या नाण्यासाठी आणि तिकिटासाठी जनतेचं अभिनंदन..अमेरिकेवर शटडाऊनचं संकट! पैसे संपले, निधी मंजुरीला मतं पडली कमी; अनेक सरकारी सेवा बंद करण्याची वेळ.संघाच्या १०० वर्षांच्या गौरवशाली प्रवासाची आठवण म्हणून सरकारने विशेष पोस्ट तिकीट आणि नाणं जारी केलंय. १०० रुपयांच्या नाण्यावर एकीकडे राष्ट्रीय चिन्ह आणि दुसऱ्या बाजूला सिंहासह वरद मुद्रा असलेली भारत मातेची प्रतिमा आहे. आमच्या पिढीचं नशीब की आम्हाला संघाचे शताब्दी वर्ष बघायला मिळत आहे. मी या निमित्ताने राष्ट्रसेवेला वाहून घेतलेल्या स्वयंसेवकांना शुभेच्छा देतो. त्यांचे अभिनंदन करतो. संघाचे संस्थापक आणि आपल्या सर्वांचे आदर्श परमपूजनीय डॉक्टर हेडगेवार यांच्या चरणी श्रद्धांजली अर्पन करतो..आज महानवमी आहे. देवी सिद्धिदात्रीचा दिवस आहे. मी सर्व देशबांधवांना नवरात्रीच्या शुभेच्छा देतो. उद्या विजयादशमीचा सोहळा आहे. अन्यायावर न्यायाचा विजय, असत्यावर सत्याचा विजय, अंधारावर प्रकाशाचा विजय, विजयादशमीच्या तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा असंही पंतप्रधान मोदी शेवटी म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.