परीक्षा व्यवस्थेत मोठा बदल होणार? उच्चस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना; PM मोदींची मोठी घोषणा

देशातील परीक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि विद्यार्थीकेंद्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. ही समिती देशातील परीक्षा प्रणालीत दीर्घकालीन आणि व्यापक सुधारणा सुचवणार असून, त्याआधारे सरकार पुढील निर्णय घेणार आहे..सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओ संदेशातून पंतप्रधान मोदी यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोणताही खेळ सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी या व्हिडीओतून दिला आहे. परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली असून, अशा अनेक आरोपींना तुरुंगात पाठवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितलं आहे..PM Modi Latest Video : 'या' एका व्हिडिओमुळे इंस्टाग्रामवर पंतप्रधान मोदी ट्रेंडिंग; १२ तासात वाढले १.१ मिलियन फॉलोअर्स.पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकार केवळ तात्पुरते उपाय करत नाही, तर कायमस्वरूपी बदल घडवून आणण्यावर भर देत आहे. यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष, सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञान, आधुनिक यंत्रणा आणि नव्या तांत्रिक उपाययोजनांच्या मदतीने गैरप्रकारांना आळा घालण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..Rahul Gandhi attacks Modi : 'मेट्रो, इंटरनेट, रस्ते बंद केले... पण पेपरफुटी थांबवू शकला नाहीत'; राहुल गांधींनी मोदी सरकारला पुन्हा डिवचलं.याशिवाय परीक्षा गैरव्यवहाराशी संबंधित प्रकरणांचा जलद निपटारा व्हावा म्हणून फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. तसेच परीक्षा प्रक्रियेत होणाऱ्या अनियमिततेविरोधात अधिक कठोर तरतुदी असलेला नवा कायदा आणण्याच्या दिशेने सरकार काम करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.