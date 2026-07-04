मोठी बातमी! ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींना जीवे मारण्याची धमकी, मेलबर्न पोलिसांकडून तपास

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, संबंधित सोशल मीडिया खात्याची आणि धमकी देणाऱ्या व्यक्तीची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी सोमवारी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यात ९ जुलै रोजी मेलबर्नमधील मार्व्हल स्टेडियम येथे 'मेलबर्न मीट्स मोदी' या सामुदायिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाच्या प्रसिद्धीसाठी सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आली होती. मात्र, त्याच पोस्टच्या कमेंट बॉक्समध्ये पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य करत आक्षेपार्ह आणि धमकीचा संदेश पोस्ट करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली..Mumbai: मळमळ होते सांगून टॅक्सी थांबवली; नंतर प्रसिद्ध व्यावसायिकाने सी-लिंकवरून उडी घेतली, कारण काय?.'द ऑस्ट्रेलिया टुडे' च्या वृत्तानुसार, 'अबू मुस्तफा' या नावाच्या अकाउंटवरून ही टिप्पणी करण्यात आली आहे. या कमेंटमध्ये, "कार्यक्रमावेळी स्टेडियमचे छत बंद ठेवा, अन्यथा तो ऑस्ट्रेलियात स्वतःच्या मृत्यूसाठी येत आहे," असा मजकूर लिहिण्यात आला आहे. ही कमेंट समोर आल्यानंतर ऑस्ट्रेलियातील सुरक्षा यंत्रणा तात्काळ सतर्क झाल्या..या घटनेनंतर मेलबर्न पोलिसांनी संबंधित पोस्ट, कमेंट आणि सोशल मीडिया अकाउंटचा तपास सुरू केला आहे. तसेच कार्यक्रमाच्या सुरक्षेचाही आढावा घेतला जात असून, आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जात असल्याची माहिती समोर आली आहे..Mumbai Local: ए... दरवाजा बंद कर! लोकलमध्ये वादानंतर चाकूने भोसकलं, २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; डब्यात रक्ताचा सडा.दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या सुरक्षा यंत्रणा सतर्क असून, कार्यक्रमादरम्यान सुरक्षा व्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे. या प्रकरणाबाबत अधिकृत तपास सुरू असून, पुढील माहितीची प्रतीक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.