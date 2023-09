नवी दिल्ली : जुन्या संसद भवनाला निरोप देऊन नव्या संसद भवनात आता सर्व कारभार स्थलांतरीत करण्यात आला आहे. त्यानंतर या नव्या भवनातून पंतप्रधान मोदींचं पहिलं भाषणंही पार पडलं, यावेळी मोदींनी पवित्र सेंगोलचा उल्लेख करताना देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांची आज पुन्हा एकदा आठवण काढली. यावेळी त्यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या घडामोडींना उजाळा दिला. (PM Narendra Modi on Sengol recalls Jawaharlal Nehru again during speech in new parliament)

स्वातंत्र्याचा पहिला साक्षीदार

PM मोदी म्हणाले, "आज आपण नव्या संसदेत प्रवेश करत आहोत, स्वातंत्र्याच्या पहिल्या किरणाचा साक्षीदार जो येणाऱ्या पिढीला देखील प्रेरणा देणार आहे, तो म्हणजे पवित्र सेंगोल. या पवित्र सेंगोलला भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरु यांचा स्पर्श झाला होता.

नेहरुंच्या हातात शोभून दिसत होता

नेहरुंच्या हातात पुजाविधी करुन स्वातंत्र्याचा पर्वाला प्रारंभ झाला होता. याद्वारे भूतकाळातील एक खूपच महत्वाची घडामोडीशी हा सेंगोल आपल्याला जोडतो. तमिळनाडूच्या महान परंपरेचा तो प्रतिक आहेच पण देशाला जोडणारा आणि एकतेचा देखील तो प्रतिक आहे. त्यामुळं कायम जो पवित्र सेंगोल पंडीत नेहरुंच्या हातात शोभून दिसत होता, तो आज आपल्या सर्वांना प्रेरणा देत आहे. यापेक्षा मोठी गर्वाची गोष्ट काय असेल?