वाहतुकीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं पुन्हा आवाहन, आर्थिक सल्लागार परिषद बैठकीत चर्चा

सकाळ न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली, ता. ६ ः पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष, ऊर्जा बाजारातील चढ-उतार आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या आर्थिक विकासाचा वेग कायम राखण्यासाठीच्या उपाययोजनांवरील आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या चर्चेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुलभ राहणीमान आणि व्यवसाय सुलभतेमधील आवश्यक सुधारणांवर भर दिला. परकीय चलनसाठ्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर करण्याचे आवाहनही त्यांनी नागरिकांना केले..पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेची बैठक आज झाली. बैठकीत भू-राजकीय घडामोडींचा भारताच्या व्यापक आर्थिक स्थैर्यावर होणारा संभाव्य परिणाम, ऊर्जा बाजारपेठेतील अस्थिरता, महागाईचा दबाव, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि जागतिक व्यापार प्रवाहांवरील परिणाम यावर विशेष चर्चा झाली. तसेच जागतिक स्तरावरील अस्थिरतेच्या काळात भारताची आर्थिक वाढ अधिक गतिमान करण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर विचारमंथन करण्यात आले. त्यात सुलभ राहणीमान (ईज ऑफ लिव्हिंग) आणि व्यवसाय सुलभतेमधील (ईज ऑफ डुईंग बिझनेस) सुधारणांवरही भर देण्यात आला..मान्सूनची महाराष्ट्रात एन्ट्री! रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह कोल्हापूरचा काही भाग व्यापला; वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता.मोदी यांनी आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले. इंधनाची बचत आणि परकीय चलन साठ्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर करावा, असे आवाहनही केले. बाह्य अनिश्चितता कायम असली तरी भारताची अंतर्गत अर्थव्यवस्था गुंतवणूक आणि विकासासाठी मोठ्या संधी उपलब्ध करून देत असल्याचे मत परिषदेच्या सदस्यांनी व्यक्त केले..या सुधारणांवर भरनियमपालनाचा बोजा कमी करणेसेवा वितरण आणि उत्पादकता वाढविणेगुंतवणूक वातावरण अधिक सक्षम करणेअर्थव्यवस्थेची ताकद वाढविणाऱ्या दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.