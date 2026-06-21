विद्यार्थ्यांना त्रास नको म्हणून मोदींची संवेदनशीलता; NEET सुरू होईपर्यंत 45 मिनिटे विमानतळावर केली प्रतीक्षा

रविवारी घेण्यात आलेल्या री-नीट परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांना प्राधान्या देत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचं बघायला मिळालं. विद्यार्थ्यांना वाहतुकीचा कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी त्यांनी दिल्ली विमानतळावर तब्बल ४५ मिनिटे थांबण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचं सध्या सर्वच स्तरातून कौतुक होतं आहे..पंतप्रधान मोदी रविवारी पश्चिम बंगालमधीलमध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सहभागी होण्याची गेल होते. त्यानंतर दुपारी ते दिल्लीत परतले. त्यावेळी त्यांचा ताफा दुपारी १.१५ वाजता विमानतळावरून रवाना होणार होता. मात्र, दुपारी २ वाजता देशभरात नीट परीक्षा सुरू होणार असल्याने अनेक विद्यार्थी परीक्षा केंद्रांकडे जात होते..NEET-UG री-एग्जामसाठी NTA ची नवी अॅडव्हायजरी! ड्रेस कोड आणि बायोमेट्रिक पडताळणीबाबत महत्त्वाचे निर्देश.नियमानुसार, पंतप्रधानांचा ताफा जात असताना काही काळ वाहतूक थांबवावी लागते. अशावेळी वाहतूक विस्कळीत झाल्यास विद्यार्थ्यांची गैरसोय झाली असती. तसेच विद्यार्थ्यांना वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्यात अडचण आली असती. याची दखल घेत मोदींनी दुपारी २ वाजेपर्यंत म्हणजेच पेपर सुरु होईपर्यंत विमानतळावरच थांबण्याचा निर्णय घेतला..दरम्यान, देशभरात नीट यूजी २०२६ परीक्षा शांततेत आणि सुरळीत पार पडावी, यासाठी प्रशासनाकडून कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती. सुमारे २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थी परीक्षा देणार होते. यावेळी परीक्षा केंद्रांवर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली होती..मोदी सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ केला; यशोमती ठाकूरांचा हल्लाबोल, विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी अमरावतीत मशाली पेटल्या.महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशसह विविध राज्यांमध्ये पोलिस आणि सुरक्षा यंत्रणा सतर्क ठेवण्यात आल्या होत्या. संबंधित राज्य प्रशासनाने परीक्षा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पार पाडण्यासाठी विशेष खबरदारी घेतली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.