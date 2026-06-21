देश

विद्यार्थ्यांना त्रास नको म्हणून मोदींची संवेदनशीलता; NEET सुरू होईपर्यंत 45 मिनिटे विमानतळावर केली प्रतीक्षा

PM Modi Waits 45 Minutes at Delhi Airport : नीट यूजी 2026 परीक्षार्थ्यांना वाहतुकीचा अडथळा होऊ नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली विमानतळावर 45 मिनिटे प्रतीक्षा केली. या निर्णयाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.
PM Modi Waits 45 Minutes at Delhi Airport for NEET Students

PM Modi Waits 45 Minutes at Delhi Airport for NEET Students

esakal

Shubham Banubakode
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रविवारी घेण्यात आलेल्या री-नीट परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांना प्राधान्या देत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचं बघायला मिळालं. विद्यार्थ्यांना वाहतुकीचा कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी त्यांनी दिल्ली विमानतळावर तब्बल ४५ मिनिटे थांबण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचं सध्या सर्वच स्तरातून कौतुक होतं आहे.

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NEET exam controversy