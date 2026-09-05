पाकिस्ताननं आता 'नापाक कृत्य' करण्याचा प्रयत्न केल्यास...; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा थेट इशारा, नेमकं काय म्हणाले?

दहशतवादाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत सक्षम झाला असून, पाकिस्तानकडून नापाक कृत्य झाल्यास भारतीय सैन्य घरात घुसून कारवाई करतं, असा थेट इशारा पंतप्रधान मोदी यांनी पाकिस्तानला दिला आहे. त्यांच्या या विधानानंतर राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दिल्लीतील श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्समध्ये विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते..यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, SRCCमधून शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या अनेकांनी विविध क्षेत्रांत आपला ठसा उमटवला आहे. कलाकार, नेते, वकील आणि इतर अनेक क्षेत्रांतील दिग्गज या संस्थेने देशाला दिले आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांच्यासोबतच्या भेटींच्या आठवणीही त्यांनी यावेळी सांगितल्या..PM Modi Mental Naxalism Statement : 'नक्षलवादाने तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त केले'; मानसिक नक्षलवादाला ठेचल्याशिवाय भारत विकसित होणार नाही, पीएम मोदींचा जोरदार हल्ला.पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की, SRCCची सुरुवात दिल्लीतील दरियागंजमधील एका छोट्या जागेतून झाली होती. आज शंभर वर्षांनंतर ही संस्था मोठ्या वटवृक्षासारखी विस्तारली असून, अनेक पिढ्यांना तिने दिशा दिली आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं..यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी २०१३ साली SRCCमध्ये केलेल्या भाषणाचाही उल्लेख केला. त्यावेळी केंद्रातील तत्कालीन सरकारवर टीका करण्याची संधी असतानाही आपण आरोप-प्रत्यारोप न करता देशासाठी सकारात्मक व्हिजन मांडलं होतं, असं त्यांनी सांगितलं..ते म्हणाले की, त्या काळात विकासाचा वेग कमी आणि महागाई जास्त होती. घोटाळे, भ्रष्टाचार आणि दहशतवादाबाबतही त्यांनी तत्कालीन परिस्थितीवर टीका केली. आज मात्र दहशतवादाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत सक्षम झाला आहे. पाकिस्तानकडून नापाक कृत्य झाल्यास भारतीय सैन्य घरात घुसून कारवाई करतं, असं त्यांनी म्हटलं. .Rahul Gandhi: ‘मोदी-शहांना आम्ही वेडे करून सोडू’; राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल, आरएसएसचे कॉर्पोरेटायझेशन झाले...यावेळी देशातून नक्षलवाद संपवल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. दरम्यान, मिडल ईस्टमधील युद्ध आणि व्यापारातील अडचणी असतानाही भारताने ७.८ टक्के आर्थिक वाढ नोंदवली. ही वाढ देशाच्या सामर्थ्याचं उदाहरण असल्याचं पंतप्रधान मोदी म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.