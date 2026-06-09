वर्षाला फक्त ४ अनुदानित सिलिंडर? उज्ज्वला योजनेच्या नियमात केंद्र सरकार मोठा बदल करण्याच्या तयारीत; काय होणार परिणाम?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानित गॅस सिलिंडरांच्या संख्येत कपात होणार आहे. केंद्र सरकार यासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये सध्या संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. योजनेतील गैरवापराला आळा घालण्यासाठी सरकारकडून हा निर्णय घेतला जात असल्याची माहिती आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, काही ठिकाणी लाभार्थ्यांच्या नावावर अनुदानित सिलिंडर घेऊन त्यांचा व्यावसायिक वापर केला जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. तसेच काहीजण हे सिलिंडर जास्त दराने विकत असल्याच्याही बाबही निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे..सरकारला एका एलपीजी सिलेंडरसाठी किती खर्च येतो? त्यात किती तोटा होतो? जाणून घ्या गणित....सरकारच्या आकडेवारीनुसार, उज्ज्वला योजनेतील बहुतांश कुटुंबांकडून वर्षभरात सरासरी चार गॅस सिलिंडरच वापरले जातात. त्यामुळे अनुदानित सिलिंडरांची मर्यादा चारपर्यंत ठेवण्याचा प्रस्ताव असल्याचं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे..LPG Subsidy Rules : एलपीजीबाबत नवे नियम लागू, आता 'या' लोकांना मिळणार नाही सिलिंडर, नेमकं काय बदललं? .महत्त्वाची बाब म्हणजे, ग्राहकांना वर्षभरात आवश्यक असलेले सिलिंडर खरेदी करता येणार असले तरी अनुदानाचा लाभ केवळ चार वेळा सिलिंडरवरच मिळणार आहे. त्यानंतरच्या सिलिंडरसाठी ग्राहकांना पूर्ण पैसे मोजावी लागणार आहेत. या निर्णयामुळे अनुदानाचा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल आणि सरकारी निधीची बचत होईल, असं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.