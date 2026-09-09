पंजाब नॅशनल बँकेच्या तिजोरीत तब्बल १७ कोटी २९ लाख रुपयांच्या बनावट नोटा; मॅनेजरला अटक, तीन कर्मचारीही निलंबित

उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरमध्ये पंजाब नॅशनल बँकेच्या (PNB) करेंसी चेस्टमध्ये तब्बल १७ कोटी २९ लाख रुपयांच्या बनावट नोटा आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी मंगळवारी रात्री बँक मॅनेजरला अटक करण्यात आली असून याप्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवण्यात आला आहे. .महत्त्वाचे म्हणजे, PNBच्या करेंसी चेस्टमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोटा सापडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. डीआयजी अभिषेक सिंह यांच्या आदेशानंतर एसएसपी अभिनंदन यांनी सात सदस्यीय विशेष तपास पथक म्हणजेच SITची स्थापना केली. या पथकासोबत क्राइम ब्रँचलाही तपासात सहभागी करून घेण्यात आलं होतं. पण आता हा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला आहे..भारतात पुन्हा नोटबंदी होणार? रिझर्व्ह बँक नव्या नोटा आणण्याच्या तयारीत, नेमकं काय घडतंय?.एनआयएच्या तपासादरम्यान विविध व्यक्तींचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर जप्त केलेल्या वस्तूंचा तपशील आणि तपासातून समोर आलेली माहितीही नोंदवण्यात आली आहे. याशिवाय मॅनेजरा अटक करण्यात आली असून इतर तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे..Nagpur Crime : निर्भयच्या घरात आढळला सुऱ्या, चॉपर, लॅपटॉप अन् गर्भनिरोधकांचा साठा.या बनावट नोटांचं जाळं नेमकं किती मोठं आहे आणि त्यामागे एखादं संघटित रॅकेट काम करत होतं का, हे शोधणं NIAच्या तपासातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. संशयितांचे संपर्क, त्यांच्या हालचाली आणि आर्थिक व्यवहारांचाही तपास केला जाणार आहे. त्यामुळे NIAची चौकशी यामधून पुढे कोणते धक्कादायक खुलासे होतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.