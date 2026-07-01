Muzaffarabad News : पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानचा भाग नाही; मदतीसाठी भारताकडे जाण्याचा इशारा

मुझफ्फराबाद - पाकव्याप्त काश्मीरमधील पाकिस्तान सरकारविरोधातील उद्रेक कायम असून, पाकव्याप्त काश्मीर हा पाकिस्तानचा भाग नाही, अशा घोषणा आंदोलकांनी दिल्या. तसेच, पाकिस्तान सरकारने गळचेपी सुरूच ठेवली, तर नागरिक भारताकडे जातील, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे..पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तान सरकारविरोधात आंदोलन सुरू असून, मंगळवार (ता. ३०) हा या आंदोलनाचा २२वा दिवस होता. पाकिस्तान सरकारकडून होणारा अत्याचार आणि प्रशासकीय दुर्लक्षातून या आंदोलनाला सुरुवात झाली. आंदोलनाची गळचेपी करण्यासाठी आणि नागरिक एकत्र येऊ नये, यासाठी पाच जूनपासून पाकिस्तान सरकारने इंटरनेट बंद ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर, मंगळवारी रावळकोटच्या ईदगाह मैदानावर निदर्शने झाली. यातील सर्वच वक्त्यांनी आम्ही पाकिस्तानचा भाग नाही, असे म्हटले आहे..पाकिस्तानने दोन आठवड्यांपासून या भागाची नाकेबंदी केली असून, अन्नधान्यासह जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रोखला आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मानवाधिकारवादी कार्यकर्ते सरदार अमन खान म्हणाले, ‘पाकव्याप्त काश्मीर कधीही पाकिस्तानचा भाग नव्हता. या भागाची पाकिस्तानलाच जास्त गरज आहे. पाकिस्तानने अशाच पद्धतीने नाकेबंदी सुरू ठेवली, तर नागरिक मदतीसाठी भारताकडे जातील.’.आंदोलनाचे लोण अन्य देशांपर्यंतयातील एका व्हिडिओमध्ये नागरिक हा भाग पाकिस्तान नसल्याच्या घोषणा देत आहेत. तसेच, लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना नाकारून, आम्ही हुकूमशहाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे ते म्हणत आहेत. हे आंदोलन आता पाकव्याप्त काश्मीरपुरते न राहता, अन्य देशांमध्येही पसरले आहे. पाकिस्तानच्या विविध देशांच्या राजनैतिक कार्यालयांच्या बाहेर निदर्शने करण्यात येत आहेत. राजकीय उद्दिष्टे गाठेपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, असे आंदोलकांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.