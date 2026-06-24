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West Bengal Politics: पक्षात काहीतरी मोठं शिजतंय? ममतांच्या एका निर्णयाने राजकीय वर्तुळात खळबळ, अचानक उचललं मोठं पाऊल

West Bengal political buzz over TMC leadership move: बंडखोर आमदारांच्या नव्या कार्यकारिणीच्या हालचालीदरम्यान ममता बॅनर्जींची झटपट पावले; निवडणूक आयोगाकडे अधिकृत यादी सादर करून पक्षावरील ताबा मजबूत करण्याचा प्रयत्न
Mamata Banerjee’s Unexpected Step Creates Ripples in Political Arena

Mamata Banerjee’s Unexpected Step Creates Ripples in Political Arena

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: आमदार, खासदारांच्या बंडानंतर पक्षाच्या बंडखोर आमदारांनी नवा अध्यक्ष व कार्यकारिणी नेमत पक्षावर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याच्या पार्श्वभूमीवर तृणमूल काँग्रेसच्या संस्थापक आणि अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी पक्षावरील आपला ताबा आणि स्थान टिकविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

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