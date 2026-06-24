West Bengal Politics: पक्षात काहीतरी मोठं शिजतंय? ममतांच्या एका निर्णयाने राजकीय वर्तुळात खळबळ, अचानक उचललं मोठं पाऊल

नवी दिल्ली: आमदार, खासदारांच्या बंडानंतर पक्षाच्या बंडखोर आमदारांनी नवा अध्यक्ष व कार्यकारिणी नेमत पक्षावर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याच्या पार्श्वभूमीवर तृणमूल काँग्रेसच्या संस्थापक आणि अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी पक्षावरील आपला ताबा आणि स्थान टिकविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.तृणमूल काँग्रेसने आज पक्षाच्या कार्यकारिणीची आणि पदाधिकाऱ्यांची नवी यादी निवडणूक आयोगाकडे पाठविली असून ममता बॅनर्जी याच पक्षाच्या अध्यक्षा असल्याचा दावा केला. पक्षामध्ये दर तीन वर्षांनी नवी कार्यकारिणी निवडली जाणे आवश्यक असताना २०२२ नंतर अशी निवड झाली नसल्याचा दावा करत बंडखोरांच्या गटाने काल (ता. २२) विशेष बैठक घेत नवी कार्यकारिणी जाहीर करत ज्येष्ठ नेते अरूप रॉय यांना तृणमूलचे अध्यक्ष म्हणून जाहीर केले..नव्या कार्यकारिणीची यादी लवकरच निवडणूक आयोगाकडे पाठविणार असल्याचे या गटाचे नेते ऋतव्रत बॅनर्जी यांनी सांगितले होते. मात्र त्यापूर्वीच तृणमूल काँग्रेसने ‘२० जून २०२६’ अस्तित्वात असलेल्या कार्यकारिणीची यादी आयोगाकडे पाठवून दिली. या यादीनुसार, ममता बॅनर्जी याच तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा असून सुव्रत बक्षी हे उपाध्यक्ष, तर अभिषेक बॅनर्जी हे राष्ट्रीय सरचिटणीस आहेत..‘तृणमूल’ने आज आठ बंडखोर नेत्यांची हकालपट्टी केली. यात अरूप रॉय यांच्यासह जावेद अहमद खान, फरहाद हकीम, रथिन घोष, विप्लव मित्रा, सबिना यास्मिन, अरूप विश्वास आणि स्नेहशीष चक्रवर्ती यांचा समावेश आहे. पक्षाने या सर्वांवर पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेवत कारणे दाखवा नोटिसही बजावली होती..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...प्रतोद बदलण्याची मागणीविधानसभेतील पक्षाच्या मुख्य प्रतोद पदावरून फरहाद हकीम यांना हटवून त्यांच्या जागी मदन मित्रा यांची नेमणूक करावी, अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसने मंगळवारी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली. हकीम हे बंडखोरांच्या गटामध्ये सामील झाले आहेत. मात्र, हे प्रकरण सध्या न्यायप्रवीष्ट असल्याने यावर निर्णय देता येणार नाही, असे अध्यक्षांच्या कार्यालयाने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.