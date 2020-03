Videos : 'वी आर वन, वी हॅव वॉन'; कोरोना योद्ध्यांना दिग्गजांचे अभिवादन!

Coronavirus : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशभरात रविवारी (ता.२२) 'जनता कर्फ्यू' घोषित केला होता. सकाळी ७ वाजलेपासून सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सर्व भारतीयांनी घरात बसून पंतप्रधानांनी केलेल्या या आवाहनाचे पालन केले.

दिवसभर कोरोना विषाणूचा धोका पत्करत डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकारी, पोलिस, माध्यम प्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी आणि इतर अनेकांनी आपली सेवा बजावली. या सर्व कोरोना योद्ध्यांचे टाळ्या आणि थाळी वाजवून त्यांचे आभार मानण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केले होते.

#WATCH Maharashtra: NCP chief Sharad Pawar and his daughter and MP Supriya Sule, along with others, participate in the exercise called by Prime Minister Narendra Modi to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic . pic.twitter.com/9KtPLWdNCM

#WATCH Delhi: Defence Minister Rajnath participates in the exercise called by PM Modi to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic . pic.twitter.com/hEokJqwDrV

#WATCH Delhi: BJP National President JP Nadda rings a bell at his residence to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic . pic.twitter.com/0tTC5091oF

Expressed gratitude to all #essentialservices : doctors, nurses, paramedics, swacchta personnel, drivers, delivery riders, police, media, banks, postal/courier services, for standing by the nation at this time of #CoronavirusPandemic #JantaCurfew pic.twitter.com/APcGJ1Ofr1

सामान्य नागरिकांप्रमाणे देशातील सर्व महत्त्वाच्या नेतेमंडळींनीही घराबाहेर येत कोरोना योद्ध्यांप्रति आपली भावना व्यक्त केली. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय.एस.जगनमोहन रेड्डी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आपल्या कुटुंबीय, सहकाऱ्यांसोबत टाळ्या, घंटा वाजवत प्रतिसाद दिला.

#WATCH Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath clangs bell in Gorakhpur to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic . pic.twitter.com/6mnK29Xzqy

Amaravati: Andhra Pradesh CM YS Jagan Mohan Reddy participates in the exercise called by PM Modi to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic . pic.twitter.com/AJLZnLOexg

#WATCH Delhi: Lok Sabha speaker Om Birla participates in the exercise called by PM Modi to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic . pic.twitter.com/NwnCyDHoLG

#WATCH Delhi: Union Minister Prakash Javadekar rings a bell to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic . pic.twitter.com/PMGHotLT1u

तसेच बॉलिवूडचे महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन यांनीही आपल्या बंगल्याच्या गच्चीवर जाऊन या आवाहनाला पाठिंबा दिला. तसेच दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता असलेल्या अल्लू अर्जुननेही आपल्या कुटुंबीय आणि घरातील सहकाऱ्यांसह कोरोना योद्ध्यांना अभिवादन केले.

T 3478 - Historic .. we are ONE .. and we have WON !

“शंख बजे औ ताल बजे , औ बजी है गणपत आरती,

अद्भुत दृश्य सुना विश्व नें

हम उत्तम उज्ज्वल भारती“ ~ AB

At 5pm March 22nd the entire nation came out & applauded

NEVER SEEN ANYTHING LIKE THIS ! PROUD TO BE AN INDIAN - JAI HIND pic.twitter.com/Kb07wsVxew

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 22, 2020