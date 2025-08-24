देश

विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ! बटाट्यासह शिजवलेला बेडूक, भातात किडे, कडू चपात्या अन्...; वसतिगृहातील मेनू पाहून बसेल धक्का

Student Hostel Food News: एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ होत असल्याचे दिसून आले आहे. वसतिगृहातील जेवण निकष्ट दर्जाचे मिळत आहे.
मध्य प्रदेशातील शिवपुरी जिल्ह्यातील आदिवासी कल्याण विभागाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलांवर झालेल्या अमानुष वागणुकीच्या घटना वेळोवेळी समोर येत आहेत. याच क्रमाने, शनिवारी, कोलारसमधील जगतपूर येथील आदिवासी कल्याण विभागाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या जेवणात वसतिगृहातील स्वयंपाक्याने भाज्यांमध्ये बेडूक मिसळला. हा बेडूक एका विद्यार्थ्याला दिल्या जाणाऱ्या भाज्यांच्या प्लेटमध्ये पोहोचला तेव्हा संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले. यापूर्वी, विद्यार्थी असेही म्हणत आहेत की भातामध्ये किडे आढळले आहेत.

