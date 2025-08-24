विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ! बटाट्यासह शिजवलेला बेडूक, भातात किडे, कडू चपात्या अन्...; वसतिगृहातील मेनू पाहून बसेल धक्का

मध्य प्रदेशातील शिवपुरी जिल्ह्यातील आदिवासी कल्याण विभागाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलांवर झालेल्या अमानुष वागणुकीच्या घटना वेळोवेळी समोर येत आहेत. याच क्रमाने, शनिवारी, कोलारसमधील जगतपूर येथील आदिवासी कल्याण विभागाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या जेवणात वसतिगृहातील स्वयंपाक्याने भाज्यांमध्ये बेडूक मिसळला. हा बेडूक एका विद्यार्थ्याला दिल्या जाणाऱ्या भाज्यांच्या प्लेटमध्ये पोहोचला तेव्हा संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले. यापूर्वी, विद्यार्थी असेही म्हणत आहेत की भातामध्ये किडे आढळले आहेत..विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, आज त्यांना वाढलेल्या चपाती खूप कडू वाटत होत्या. गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांना या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. जेव्हा ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणाची तक्रार करण्याबद्दल बोलतात तेव्हा वसतिगृह अधीक्षक त्यांना वसतिगृहातून काढून टाकण्याची धमकी देतात. शनिवारी विद्यार्थ्यांनी स्वतः त्यांच्या त्रासाचा व्हिडिओ बनवला आणि तो सोशल मीडियावर शेअर केला. जेणेकरून त्यांचा आवाज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकेल..Indian Politics : देशातील ४० टक्के मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध गुन्हे ‘एडीआर’च्या विश्लेषणातील माहिती, १० जणांविरुद्ध गंभीर गुन्ह्यांची नोंद.विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा त्यांनी वसतिगृह अधीक्षक नरेंद्र कुशवाह यांना याबद्दल तक्रार करण्यासाठी फोन केला तेव्हा त्यांनी सुरुवातीला फोन उचलला नाही. नंतर त्यांनी त्यांचा मोबाईल बंद केला. या संपूर्ण प्रकरणात आदिवासी कल्याण विभागाचे राजेंद्र कुमार जाटव यांना फोन केला असता त्यांनी वसतिगृह अधीक्षकांना नोटीस बजावणार असल्याचे सांगितले. ज्या जेवणाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे तो कोणत्या दिवशी बनवण्यात आला हे स्पष्ट झालेले नाही..विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, त्यांना वसतिगृहात चांगले आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणीही मिळत नाही. अशा परिस्थितीत, अनेक वेळा त्यांना टाकीचे दुर्गंधीयुक्त पाणी प्यावे लागते. जे कपडे, भांडी आणि इतर गोष्टी स्वच्छ करण्यासाठी वापरले जाते. अशा परिस्थितीत मुले आजारी पडण्याची शक्यता असते. या प्रकरणात कोलारसचे एसडीएम अनुप श्रीवास्तव म्हणाले की, मी विभाग आणि महसूलची एक टीम तयार करून वसतिगृहात पाठवली आहे. .Crime News : हुंड्यासाठी पत्नीला मुलासमोर जिवंत जाळलं, पतीचा एन्काउंटर; पोलिसांनी झाडली गोळी.ते वसतिगृहाची चौकशी करत आहेत. जे काही तथ्य समोर येईल त्याच्या आधारे कारवाई केली जाईल. सुरुवातीला असेही आढळून आले की, सदर वसतिगृहात बाहेरील घटकांचाही मोठा हस्तक्षेप आहे. शेवटी, बाहेरील घटक वसतिगृहात कसे पोहोचत आहेत, हे देखील शोधून काढले जाईल. या व्हिडिओमध्ये किती सत्यता आहे हे तपासानंतरच कळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.