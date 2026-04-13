Bihar Politics: ''बिहारचा मुख्यमंत्री कोण होणार? भाजपचे दोन नेते ठरवणार'', प्रशांत किशोर काय बोलले?

Prashant Kishor on Bihar CM: देशभरात सध्या बिहारच्या राजकारणाची चर्चा सुरु आहे. राज्याचा आगामी मुख्यमंत्री कोण होणार, हे ठरणावरे नेते जेडीयूचे नसून भाजपचे असतील, असं प्रशांत किशोर यांचं म्हणणं आहे. भाजपचे दोन नेते आता बिहारचा मुख्यमंत्री निवडतील, असं ते म्हणाले..पत्रकारांशी बोलताना प्रशांत किशोर म्हणाले की, जेडीयूमध्ये केवळ मुख्यमंत्री नितीश कुमार हेच महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये भूमिका बजावू शकत होते. परंतु, आता त्यांची मानसिक स्थिती आणि प्रकृती अशी नाही की ते ठामपणे काही सांगू शकतील. जर ते सक्षम असते, तर त्यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडलेच नसते. जेडीयूमधील इतर कोणत्याही नेत्यामध्ये भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी बोलण्याची हिंमत नाही..पीके यांनी दावा केला की, CAA आणि NRC वरून संपूर्ण देशात गोंधळ झाला असला, तरी केंद्र सरकारने बंगालमधील सव्वा लाख मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवूनच हा कायदा आणला होता. दुसरीकडे, तेवढेच म्हणजे जवळपास सव्वा कोटी मुस्लिम मतदार आहेत जे ममता बॅनर्जी यांच्या बाजूने आहेत. अशा परिस्थितीत, इतर बुद्धिजीवी आणि सामान्य मतदारांचा कल ज्या बाजूला असेल, त्यांचेच सरकार पश्चिम बंगालमध्ये येईल, असे भाकीत त्यांनी वर्तवले..प्रशांत किशोर यांनी भाजपच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, भाजपकडून जाणीवपूर्वक अशा नवीन चेहऱ्याला समोर आणले जाते, जो केवळ 'रबर स्टॅम्प' म्हणून काम करेल आणि दिल्लीच्या आदेशांचे पालन करेल. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीच्या संदर्भात बोलताना प्रशांत किशोर यांनी भाजपच्या रणनीतीचा उलगडा केला..ते म्हणाले की, बांगलादेशच्या फाळणीच्या वेळी जे लोक बंगालमध्ये आले आणि जे पूर्वी डाव्यांचे मतदार होते, त्यांच्यावर भाजप सध्या काम करत आहे. डाव्यांचे सरकार गेल्यानंतर ममता बॅनर्जींच्या सरकारने या लोकांना सरकारी सुविधांपासून वंचित ठेवले आहे. भाजपने त्यांना सर्व सुविधा देण्याचे आश्वासन देऊन आपल्याकडे वळवल्याचा दावा प्रशांत किशोर यांनी केला आहे.